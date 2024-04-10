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MLB》吉田正尚3支0、本季尚無單場雙安 全場只耗塞揚強投5顆球

2024/04/10 08:24

紅襪日籍好手吉田正尚。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊今天在主場迎戰金鶯，日籍好手吉田正尚全場3打數沒有敲安，紅襪打線渠全場僅敲2安，金鶯塞揚強投柏尼斯（Corbin Burnes）7局僅失1分，讓紅襪終場以1比7輸球。

柏尼斯此戰先發7局被敲2安，包含挨了紅襪外野手歐尼爾（Tyler O’Neill）的陽春砲，賞6次三振、丟2次保送，失掉1分，摘得本季第2勝，賽後防禦率為1.93。

金鶯打線全場敲13支安打，考瑟（Colton Cowser）單場2安貢獻4分打點，開季至今出賽9場，共15打數敲7安，交出4成67的打擊率表現；紅襪打線全場只有2支安打，只有歐尼爾開轟得到唯一的分數，守備上還出現2次失誤。

吉田正尚此戰擔任第5棒指定打擊，3打數沒有敲安，賽後打擊率降至2成22，今年賽季還未出現單場雙安的表現。吉田正尚本季出賽11場，共36打數敲8安，包含2支二壘安打，進帳3分打點，選到4次保送、吞6次三振，整體攻擊指數只有0.595。

吉田正尚此戰3打席面對柏尼斯，總共只讓對手投5球，他認為，對手是一名三振率很高的投手，因此鎖定第一球做攻擊。吉田正尚坦言，柏尼斯是名很棒的投手，很少有先發投手類型是以卡特球為主。他認為，從左打者來看，柏尼斯的卡特球很會跑。

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