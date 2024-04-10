MLB》前道奇家暴王牌面臨5項輕罪指控！ 恐寫史上第一慘紀錄

烏里耶斯將面臨5項輕罪指控。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前道奇王牌左投烏里耶斯（Julio Urias）先前因為9月的家暴案遭大聯盟行政停職，今日《ESPN》報導他將遭受5項輕罪指控。

報導指出，洛杉磯高等法院向烏里耶斯提出的指控包含1項襲擊、1項非法監禁、1項傷害、2項涉及約會關係的家暴等5項輕罪。烏里耶斯預計會在5月2日受審，大聯盟預計會等到檢察官作出判決後才會決定是否要將他禁賽。

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烏里耶斯目前仍是自由球員，儘管他曾是這項運動中最出色的佼佼者，2021年曾單季豪取20勝並獲得國聯塞揚獎票選第3名，隔年也進帳17勝，但他卻有很高的機率成為大聯盟史上第一位因為家暴被兩度禁賽的球員。烏裡耶斯曾在2019年8月因為涉嫌家暴的輕罪遭逮捕，當時他被禁賽20場，但該起事件他並未受到刑事上的指控。

烏里耶斯在剛滿16歲不久後便在墨西哥與道奇隊簽約，在2016年名列百大新秀第4名，在同年他便以19歲之齡登上大聯盟，儘管遭遇重大肩膀手術，他仍回歸成為道奇重要的一員。原本在去年球季結束將成為自由球員的他，被預期能簽下一張破2億美元的大約，但現在他於大聯盟的未來已經岌岌可危。

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