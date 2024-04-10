MLB》投手傷病潮大爆發！ 太空人王牌、紅襪輪值大將皆進傷病名單

瓦德茲進傷病名單。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季大聯盟投手傷病潮持續惡化，今天又傳出太空人左手王牌瓦德茲（Framber Valdez），紅襪輪值大將皮維塔（Nick Pivetta）以及國民26歲火球男葛雷（Josiah Gray）都進入傷病名單當中的壞消息。

瓦德茲在今天因為手肘痠痛被放進15天傷病名單當中，隨後被診斷出有發炎的狀況，不過好消息是目前沒有韌帶相關的傷勢，球隊預計會讓他休息幾天，並試著回到投手丘上。本季瓦德茲2場先發投12.1局送出10K，防禦率2.19。

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紅襪皮維塔則因為右手屈肌拉傷被放進15天傷病名單當中，本賽季紅襪先前已經因為吉歐里多（Lucas Giolito）接近整季報銷導致輪值開洞，如今再次少了皮維塔，球隊預計會用安德森（Chase Anderson）或克里斯威爾（Cooper Criswell）來填補。

皮維塔進傷病名單。（資料照）

國民隊葛雷與皮維塔的傷勢相似，因為右手肘與前臂屈肌拉傷被放進15天傷病名單當中，好消息是在經過核磁共振檢查後他的韌帶並沒有撕裂，球隊也叫上亞東（Joan Adon）填補空缺。本季葛雷先發2場，主投8.1局送出9K，防禦率高達14.04，吞下2敗。

葛雷。（資料照）

近期由於畢伯（Shane Bieber）、史崔德（Spencer Strider）與培瑞茲（Eury Perez）不是韌帶受傷就是確定要動TJ手術，導致大聯盟工會發聲質疑投球計時器與縮短比賽時間的政策導致更多投手受傷，不過大聯盟認為現今球隊讓投手不斷提高轉速與球速的舉促才是越來越多投手受傷的主因，然而不論實際成因是什麼，近期不斷增加的投手傷兵，肯定是聯盟需要多加關注的議題。

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