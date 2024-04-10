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MLB》開季5場3次砸鍋！海盜終結者失4分、ERA破12 遭自家人狂噓

2024/04/10 09:03

海盜隊明星終結者貝納。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕開季狀況欠佳的海盜隊明星終結者貝納（David Bednar），今天面對老虎之戰，貝納只投0.1局狂掉4分，讓海盜最後以3比5輸球。貝納吞本季首敗，同時也是今年第3場砸鍋。貝納的低迷表現也遭現場海盜球迷噓聲伺候。

海盜隊前8局打完取得3比1的領先，貝納在第9局登板後援，一開始先丟保送、接著又投觸身球，老虎打者厄謝拉（Gio Urshela）擊出中外野一壘安打，加上海盜中外野手泰勒（Michael A. Taylor）傳三壘發生失誤，讓老虎隊一口氣跑回2分追平比數。

貝納先抓到1個出局數後，接著被老虎打者卡本特（Kerry Carpenter）敲超前適時安。貝納這時又對老虎球星巴耶茲（Javier Báez）丟觸身球，遭下一名打者羅傑斯（Jake Rogers）敲適時安添加保險分。貝納也因此被打退場。

總計貝納此戰後援0.1局，被敲3安，丟1保送、2次觸身球，失掉4分都是自責，賽後防禦率為12.46。貝納今年出賽5場就有3場砸鍋。

海盜隊開季打出9勝3敗的優異成績是近30年來最佳，但貝納表現卻持續低迷。貝納今年春訓大多時間因背傷缺陣，也影響開季表現，身為匹茲堡當地人的貝納如今遭家鄉球迷抱以噓聲。

海盜隊一壘手泰倫茲（Rowdy Tellez）以行動力挺貝納，「這是匹茲堡的驕傲，今天發生的事，我認為是不可接受的。我們作為匹茲堡的團隊，必須變得更好，他是一名明星球員，我們只是需要更好。」

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