MLB》滑壘完褲子就破了… 大聯盟新球衣再度出包

格林滑壘後球褲直接破掉。（美聯社，本報合成照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老虎今天客場面對海盜，最終在9上一舉攻下4分大局，以5：3逆轉比賽，不過比賽中出現尷尬的一幕，老虎格林（Riley Greene）在滑完本壘後褲子直接破掉，新賽季新球衣的品質再度引起質疑。

事情發生在9局上，格林靠著隊友厄謝拉（Gio Urshela）的一壘安打，一口氣從二壘跑回本壘，不料滑回本壘後右腳大腿側的褲子直接破掉，回到休息室後格林與隊友擊掌慶祝，並且秀出了破掉的地方逗笑隊友。

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大聯盟今年推出新球衣，由Nike設計、Fanatics負責生產，不過新球衣在春訓時就爆出問題，例如球褲被反應太過透明、球衣字體印歪等，甚至還因此鬧過笑話，水手查維斯（Michael Chavis）春訓時拿到背號歪掉的球衣在社群網站發文，被轉發後Fanatics官方還以為是球迷買到瑕疵品，回覆說願意幫忙處理。

《今日美國》報導指出，這是老虎本季球衣第一次「出包」，不過球隊老投手夏芬（Andrew Chafin）之前接受《The Athletic》採訪時就曾坦言，新球衣沒有到大聯盟等級。

The New MLB pants this year couldn’t handle that slide from Riley Greene @StoolBaseball

pic.twitter.com/TsYUDTa0v7 — Barstool Sports （@barstoolsports） April 9, 2024

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