MLB》滑壘完褲子就破了… 大聯盟新球衣再度出包

格林滑壘後球褲直接破掉。(美聯社,本報合成照)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕老虎今天客場面對海盜,最終在9上一舉攻下4分大局,以5:3逆轉比賽,不過比賽中出現尷尬的一幕,老虎格林(Riley Greene)在滑完本壘後褲子直接破掉,新賽季新球衣的品質再度引起質疑。

事情發生在9局上,格林靠著隊友厄謝拉(Gio Urshela)的一壘安打,一口氣從二壘跑回本壘,不料滑回本壘後右腳大腿側的褲子直接破掉,回到休息室後格林與隊友擊掌慶祝,並且秀出了破掉的地方逗笑隊友。

請繼續往下閱讀...

大聯盟今年推出新球衣,由Nike設計、Fanatics負責生產,不過新球衣在春訓時就爆出問題,例如球褲被反應太過透明、球衣字體印歪等,甚至還因此鬧過笑話,水手查維斯(Michael Chavis)春訓時拿到背號歪掉的球衣在社群網站發文,被轉發後Fanatics官方還以為是球迷買到瑕疵品,回覆說願意幫忙處理。

《今日美國》報導指出,這是老虎本季球衣第一次「出包」,不過球隊老投手夏芬(Andrew Chafin)之前接受《The Athletic》採訪時就曾坦言,新球衣沒有到大聯盟等級。

The New MLB pants this year couldn’t handle that slide from Riley Greene @StoolBaseball

pic.twitter.com/TsYUDTa0v7