NCAA》女籃破紀錄收視太狂！ 冠軍戰超越男籃史上首見

今年NCAA美國一級籃球冠軍賽，女籃收視海放男籃，創史上首見壯舉。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昨日康乃狄克大學在NCAA美國一級籃球冠軍賽擊敗以75：60擊敗普度大學，該場比賽雖然吸引平均1482萬觀看，但卻創下史上首度收視率不敵NCAA女籃冠軍賽的紀錄。

昨日一戰，美國TBS、TNT和TruTV平均有1482萬觀看，比去年有史以來最低的1469萬觀看有些微提升，但今年男籃收視最高的比賽，不是4強也不是冠軍賽，而是8強北卡與杜克兩支傳統強隊的比賽，吸引1514萬觀看。

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不過比起男籃，今年女籃吸引的觀眾數更是誇張，在北卡與愛荷華的冠軍戰吸引多達1887萬觀看，不僅創女籃史上新高，同時更是近5年以來最多人觀看的美國籃球比賽。4強愛荷華與康乃狄克締造1442萬觀看，當時便創下女籃紀錄，而在2天後的決賽這項紀錄便再度被打破。

本屆女籃之所以能獲得如此高的關注，自然是因為愛荷華大學的神射手克拉克（Caitlin Clark），他在8強甜蜜復仇路易斯安那州立大學，該場比賽收視高達1230萬，4強逆轉康乃狄克大學一戰也創下1442萬收視，冠軍戰則是1887萬。

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