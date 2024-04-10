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NBA》Kobe紀念雕像有錯字 歷時近一個月修復完成

2024/04/10 09:38

布萊恩雕像上的錯字已經修正。（資料照，歐新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人官方今年2月正式公開已故球星布萊恩（Kobe Bryant）的紀念雕像，不過在雕像正式曝光不久後，卻被球迷「抓包」上面有錯字，尷尬的錯誤讓湖人球團火速宣佈更正，而在歷時約一個月的時間後，Kobe紀念雕像上的錯字終於修正完成。

Kobe紀念雕像之前被發現錯誤，是出現在81分紀念牆那面上，湖人官方將單場81分的數據重塑雕在雕像下的牆面，不過其中卡德隆（Jose Calderon）、瓦佛（Von Wafer）兩位球員的名字被拼錯，此外還有一欄「教練決定」（Coach’s Decision）的決定（Decision）一字也被發現拼錯。

湖人官方目前已經完成修正，此外原本雕像上的「Kobe 24」簽名字跡，也改成了「Kobe」，主因在於這座雕像的布萊恩是身穿8號球衣。

目前除了這座81分的紀念雕像，未來湖人還預計設立兩座布萊恩雕像，一座為布萊恩身穿24號球衣、一座為布萊恩與女兒吉安娜（Gianna）一起的雕像，不過設立的時間和地點尚未決定。

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