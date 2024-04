NBA》Kobe紀念雕像有錯字 歷時近一個月修復完成

布萊恩雕像上的錯字已經修正。(資料照,歐新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕湖人官方今年2月正式公開已故球星布萊恩(Kobe Bryant)的紀念雕像,不過在雕像正式曝光不久後,卻被球迷「抓包」上面有錯字,尷尬的錯誤讓湖人球團火速宣佈更正,而在歷時約一個月的時間後,Kobe紀念雕像上的錯字終於修正完成。

Kobe紀念雕像之前被發現錯誤,是出現在81分紀念牆那面上,湖人官方將單場81分的數據重塑雕在雕像下的牆面,不過其中卡德隆(Jose Calderon)、瓦佛(Von Wafer)兩位球員的名字被拼錯,此外還有一欄「教練決定」(Coach’s Decision)的決定(Decision)一字也被發現拼錯。

湖人官方目前已經完成修正,此外原本雕像上的「Kobe 24」簽名字跡,也改成了「Kobe」,主因在於這座雕像的布萊恩是身穿8號球衣。

目前除了這座81分的紀念雕像,未來湖人還預計設立兩座布萊恩雕像,一座為布萊恩身穿24號球衣、一座為布萊恩與女兒吉安娜(Gianna)一起的雕像,不過設立的時間和地點尚未決定。

The Kobe Bryant statue restoration was finished this morning outside of https://t.co/RbGGF9YhdO Arena pic.twitter.com/zos90M7zoJ