MLB》大谷開季長打數破隊史百年紀錄 葛拉斯諾14K超狂好投助道奇連勝

大谷翔平。(美聯社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平今天交出1支二壘安打,開季14戰就擊出12支長打,不但是全大聯盟最多,也創隊史新紀錄。道奇強投葛拉斯諾(Tyler Glasnow)主投7局狂飆14次三振追平生涯單場最多,幫助道奇隊在客場以6比3擊敗雙城。道奇隊收下2連勝,也是近4戰第3勝,開季戰績為10勝4敗。

大谷翔平今天擔任第二棒指定打擊,首打席吞三振,第二打席擊出右外野二壘安打,這一球的擊球初速高達114英里(約183.4公里)。大谷後三打席都沒有敲安,全場5打數1安、吞2次三振,賽後打擊率為3成33,整體攻擊指數為1.019。

大谷翔平目前開季14場敲出12支長打,包含3發全壘打、8支二壘安打、1支三壘安打,根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,大谷開季14場敲12支長打,是道奇隊史自從1901年以來最多。

道奇強投葛拉斯諾。(法新社)

道奇隊打線第4局靠奧特曼(James Outman)的三分砲先馳得點,第5局再靠捕手史密斯(Will Smith)三分砲擴大分差,這也是史密斯本季首轟。

本季轉戰道奇隊的葛拉斯諾,此戰主投7局用88球有65顆好球,送出追平生涯單場最多的14次三振,只被敲3支安打,沒有投出保送,賽後防禦率為2.25。葛拉斯諾摘得本季第3勝。

雙城打線全場出現6安,傑弗斯(Ryan Jeffers)、柯瑞亞(Carlos Correa)、柯里洛夫(Alex Kirilloff)各敲一發陽春砲。雙城先發投手瓦蘭(Louie Varland)主投5局被敲7安,失掉6分都是自責,吞本季第2敗,另賞6次三振、3次保送。

Ohtani's double from multiple camera angles. Orel and Joe David amazed with the sound of his hitts off the bat.

©️SportsNetLA pic.twitter.com/ugpDnmgXIw