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MLB》大谷開季長打數破隊史百年紀錄 葛拉斯諾14K超狂好投助道奇連勝

2024/04/10 10:03

大谷翔平。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平今天交出1支二壘安打，開季14戰就擊出12支長打，不但是全大聯盟最多，也創隊史新紀錄。道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）主投7局狂飆14次三振追平生涯單場最多，幫助道奇隊在客場以6比3擊敗雙城。道奇隊收下2連勝，也是近4戰第3勝，開季戰績為10勝4敗。

大谷翔平今天擔任第二棒指定打擊，首打席吞三振，第二打席擊出右外野二壘安打，這一球的擊球初速高達114英里（約183.4公里）。大谷後三打席都沒有敲安，全場5打數1安、吞2次三振，賽後打擊率為3成33，整體攻擊指數為1.019。

大谷翔平目前開季14場敲出12支長打，包含3發全壘打、8支二壘安打、1支三壘安打，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷開季14場敲12支長打，是道奇隊史自從1901年以來最多。

道奇強投葛拉斯諾。（法新社）

道奇隊打線第4局靠奧特曼（James Outman）的三分砲先馳得點，第5局再靠捕手史密斯（Will Smith）三分砲擴大分差，這也是史密斯本季首轟。

本季轉戰道奇隊的葛拉斯諾，此戰主投7局用88球有65顆好球，送出追平生涯單場最多的14次三振，只被敲3支安打，沒有投出保送，賽後防禦率為2.25。葛拉斯諾摘得本季第3勝。

雙城打線全場出現6安，傑弗斯（Ryan Jeffers）、柯瑞亞（Carlos Correa）、柯里洛夫（Alex Kirilloff）各敲一發陽春砲。雙城先發投手瓦蘭（Louie Varland）主投5局被敲7安，失掉6分都是自責，吞本季第2敗，另賞6次三振、3次保送。

大谷翔平。（美聯社）

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