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NBA》預約年度「俠客好糗」 公牛快攻超糗雙人灌籃放槍

2024/04/10 11:36

公牛快攻兩人搶一顆球灌籃放槍。（圖取自網路）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕已經確定打入附加賽的公牛，今天在主場碰上尼克，最終以117：128輸球，值得一提的是，比賽中公牛自己隊友還「鬧雙包」，最終導致快攻穩拿兩分的灌籃放槍。

事情發生在第二節一開始，公牛資深防守悍將克雷格（Torrey Craig）和卓蒙德（Andre Drummond）包夾抄截成功，克雷格拿球後推進前場，在沒人防守下想秀一波「自拋灌籃」，不過跟進的卓蒙德會錯意也跟著起跳搶球，兩人默契不佳讓本可以輕鬆拿的兩分，最終變成尷尬的灌籃「放槍」，而卓蒙德在放槍回防時，還扭傷腳踝退場。

此役克雷格和卓蒙德都從板凳出發，兩人分別打了15分鐘、5分鐘，雙雙都僅有4分進帳。

尼克方面，布朗森（Jalen Brunson）攻下全場最高45分，近況火燙連續兩場得分上40分，阿努諾比（OG Anunoby）24分、哈特（Josh Hart）17分13籃板。

公牛部分德羅森（DeMar DeRozan）36分全隊最高，伍切維奇（Nikola Vucevic）貢獻26分，懷特（Coby White）全場命中2顆三分攻下24分，單季投進205顆三分寫下生涯新高。

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