NBA》預約年度「俠客好糗」 公牛快攻超糗雙人灌籃放槍

〔體育中心/綜合報導〕已經確定打入附加賽的公牛,今天在主場碰上尼克,最終以117:128輸球,值得一提的是,比賽中公牛自己隊友還「鬧雙包」,最終導致快攻穩拿兩分的灌籃放槍。

事情發生在第二節一開始,公牛資深防守悍將克雷格(Torrey Craig)和卓蒙德(Andre Drummond)包夾抄截成功,克雷格拿球後推進前場,在沒人防守下想秀一波「自拋灌籃」,不過跟進的卓蒙德會錯意也跟著起跳搶球,兩人默契不佳讓本可以輕鬆拿的兩分,最終變成尷尬的灌籃「放槍」,而卓蒙德在放槍回防時,還扭傷腳踝退場。

此役克雷格和卓蒙德都從板凳出發,兩人分別打了15分鐘、5分鐘,雙雙都僅有4分進帳。

尼克方面,布朗森(Jalen Brunson)攻下全場最高45分,近況火燙連續兩場得分上40分,阿努諾比(OG Anunoby)24分、哈特(Josh Hart)17分13籃板。

公牛部分德羅森(DeMar DeRozan)36分全隊最高,伍切維奇(Nikola Vucevic)貢獻26分,懷特(Coby White)全場命中2顆三分攻下24分,單季投進205顆三分寫下生涯新高。

