MLB》04冠軍齊聚緬懷傳奇 威克菲爾女兒為紅襪主場投出第一球

Today Tim & Stacy Wakefield's daughter, Brianna, threw out the first pitch at Fenway Park, supported by her father's 2004 teammates. pic.twitter.com/ZQOEwWva2S — NESN （@NESN） April 9, 2024

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天迎來新賽季主場開幕戰，賽前球團為了緬懷已逝的「蝴蝶球大師」威克菲爾（Tim Wakefield）以及其妻子史黛西（Stacy Wakefield），特別請來了威克菲爾的女兒以及2004年奪冠的紅襪隊友，並且由了威克菲爾的女兒開球。

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紅襪今天在新賽季主場開幕戰，舉辦了「蝴蝶球大師」威克菲爾的緬懷儀式，同時也慶祝2004年奪冠20週年，因此特別找來了當年的奪冠核心成員，以及威克菲爾的女兒布莉安娜（Brianna Wakefield）出席。

活動一開始，2004年奪冠成員包含戴蒙（Johnny Damon）、「老爹」歐提茲（David Ortiz）、曼尼（Manny Ramirez）等退役球星從「綠色怪物」走向投手丘，並由威克菲爾女兒布莉安娜開球、當年隊上的捕手瓦瑞泰克（Jason Varitek）蹲捕，最後這些退役球星們將冠軍獎盃交給布莉安娜。

紅襪2004年奪冠20週年紀念。（歐新社）

威克菲爾老隊友將冠軍獎盃交給布莉安娜。（歐新社）

洛爾（Derek Lowe）回憶與威克菲爾在紅襪當隊友的時光，表示印象最深的不是威克菲爾在場上的成就，而是他私下默默行善而從來不求曝光。

值得一提的是，雖然當年的總教練法蘭柯納（Terry Francona）因個人原因未能出席，不過他特別為《MLB Network》的威克菲爾紀念影片「獻聲」，擔任了該影片的旁白，法蘭柯納感性說道，威克菲爾不僅是個好投手，他也是一個好人，「能夠帶到威克菲爾是種榮耀。」

An ode to Wake



Terry Francona | @RedSox pic.twitter.com/W1rJjdwn84 — MLB Network （@MLBNetwork） April 9, 2024

巧合的是，今天是美國時間4月9日，正好與威克菲爾背號49號吻合，因此球隊特別推出49臂章，今天出賽的球員球衣上也都繡上了這個紀念臂章。

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