MLB》洋基超狂開季寫104年紀錄！ 50億左投本季首勝到手

洋基開季12戰10勝是104年來第4次。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕開季火燙的洋基在今天靠著羅冬（Carlos Rodon）6局優質先發，以3：2擊敗馬林魚，開季12戰10勝，寫下自1920年來史上第4度的優異表現。

洋基2局維杜戈（Alex Verdugo）開轟先馳得點，5下史坦頓（Giancarlo Stanton）敲安進帳1分，6下索托（Juan Soto）也敲安進帳1分打點，洋基取得3：0領先。

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今日洋基先發投手羅冬前6局繳無失分好投，不過在7局遭遇亂流，自己先投出保送後一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）發生失誤，接著他再被打出安打形成滿壘後退場，漢彌爾頓（Ian Hamilton）接替上場，被打出滾地出局與高飛犧牲打，連抓兩個出局數但也失掉2分，但他未讓傷害再擴大，維持住1分領先。

羅冬6局優質先發奪勝。（今日美國）

漢彌爾頓8局續投無失分，9局洋基派出終結者霍姆斯（Clay Holmes）登板關門，成功收下本季第5次救援成功。洋基開季12戰豪取10勝，是自1920年來第4次，過去洋基曾在2003年、1949年與1922年達成開季12戰10勝壯舉，這3年他們都闖進世界大賽，並拿下1座世界大賽冠軍。

漢彌爾頓2局好投。（美聯社）

以6年1.62億美元（約新台幣50億）加盟洋基的羅冬開季表現不俗，3場先發防禦率僅1.72，今天是他本季首度投到6局並繳出優質先發，首勝也順利開張。

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