NBA》綠衫軍0罰、兩隊僅2罰創史上新低！字母哥傷退 公鹿仍中止4連敗

公鹿貝佛利。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕東部強權公鹿今天在主場迎戰聯盟龍頭塞爾提克，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）在第三節受傷提前退場，但公鹿多點開花，全隊6人得分上雙，幫助公鹿以104比91擊敗綠衫軍，公鹿也中止近期的4連敗。不過，兩隊此戰加起來合計只有2次罰球，創NBA聯盟史上單場新低。

公鹿首節就打出單節37比21的比分，第二節就以49比26大幅領先，公鹿隊半場打完以63比43領先綠衫軍。易籃後，亞德托昆波在第三節剩下3分37秒時，突然腳部不適、無碰撞倒地，最後離開球場接受治療，公鹿隊表示亞德托昆波為小腿拉傷。公鹿全場最多領先24分，最後仍收下勝利。

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亞德托昆波（中）受傷退場。（法新社）

塞爾提克成為NBA史上第一支全場0罰的球隊。公鹿、塞爾提克全場僅2罰創NBA單場比賽史上新低，先前兩隊單場罰球數最低為11罰。

公鹿全隊6人得分上雙，亞德托昆波交出15分、8籃板、7助攻的表現，另有2罰1中，也是全場唯一獲得罰球的選手。貝佛利（Patrick Beverley）拿到20分、10籃板，波提斯（Bobby Portis）15分10籃板，羅培茲（Brook Lopez）15分。米德爾頓（Khris Middleton）12分9助攻，里拉德（Damian Lillard）12分。

塞爾提克以塔圖姆（Jayson Tatum）22分最佳，J.布朗（Jaylen Brown）14分10籃板，J.哈勒戴（Jrue Holiday）12分。

塞爾提克塔圖姆。（今日美國）

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