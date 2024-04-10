MLB》運動家捕手三響砲逆轉衛冕軍 遊騎兵終結者開季ERA破14

運動家26歲捕手蘭利斯單場三響砲。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕運動家26歲捕手蘭利斯（Shea Langeliers）今天上演生涯首度的三響砲，包含第9局的逆轉兩分砲，幫助運動家在客場以4比3擊敗衛冕軍遊騎兵。運動家收下3連勝，目前戰績4勝7敗；而遊騎兵則吞3連敗，戰績為6勝5敗。

遊騎兵首局靠J.史密斯（Josh Smith）的陽春砲先馳得點，蘭利斯在第2局敲陽春砲追平，遊騎兵海姆（Jonah Heim）2局下回敬陽春彈。但蘭利斯在第7局再敲陽春砲追平。

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遊騎兵在第7局靠卡特（Evan Carter）的陽春全壘打，以3比2超前比數。但9局上遊騎兵終結者勒克萊爾（Jose Leclerc）登板，卻被蘭利斯轟出逆轉兩分砲，讓運動家逆轉贏得比賽。

遊騎兵終結者勒克萊爾。（法新社）

上季交出22轟的蘭利斯，今天上演生涯首度的單場三響砲。根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，運動家史上前一次有捕手單場三轟是1925年5月21日的寇克蘭（Mickey Cochrane）。蘭利斯開季出賽10場，交出4轟、7打點，打擊率2成50的表現。

運動家投手M.凱利（Michael Kelly）後援1局無失分，摘本季首勝。米勒（Mason Miller）後援1局賞2次三振無失分，收下今年首次救援成功。

遊騎兵先發艾瓦歐迪（Nathan Eovaldi）主投5.2局失1分、賞8次三振，無關勝敗。羅伯森（David Robertson）後援1局失1分，本季首次砸鍋。勒克萊爾投1局失2分，今年首次砸鍋，吞下本季第2敗，勒克萊爾本季出賽5場共投5局失8分，防禦率是偏高的14.40，有1次救援成功。

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