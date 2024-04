NBA》火鍋王靈壓太強！ 馬刺狀元「站著沒動」化解3打1快攻

溫班亞瑪(1號)全場送出7次火鍋。(法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕新人王熱門人選、本季馬刺狀元「斑馬」溫班亞瑪(Victor Wembanyama),菜鳥年至今有著誇張的3.6阻攻暫居聯盟第一,而他極其出色的火鍋能力也讓對手不敢輕易挑戰他,今天對上灰熊的比賽,他就一個人成功化解對手3打1快攻。

事情發生在比賽第三節中段,灰熊展開3打1快攻,馬刺僅溫班亞瑪一人回防,不過灰熊3人組空間拉不夠開,在出手上也猶豫,最終只能把球傳到底線,讓溫班亞瑪化解了這次快攻。

儘管灰熊這波進攻最終還是成功拿到2分,不過打得「很醜」的快攻、加上溫班亞瑪超大的防守範圍引起了話題,國外就有分析師直言,今年年度最佳防守球員應該就是溫班亞瑪的了。

溫班亞瑪沒有辜負狀元身價,本季在限制上場時間下,仍能繳出21.3分10.8籃板的雙十成績,另外場均3.6阻攻佔居聯盟火鍋王,遙遙領先第二羅培茲(Brook Lopez)的2.4次。

此戰最終馬刺以102:87贏球,溫班亞瑪上場31分鐘,繳出18分7籃板6助攻,另外送出了7次阻攻。

I honestly don’t think Victor Wembanyama can win the Defensive Player of the Year vote, but just watch this video. pic.twitter.com/ijPGpbZuks