NBA》火鍋王靈壓太強！ 馬刺狀元「站著沒動」化解3打1快攻

溫班亞瑪（1號）全場送出7次火鍋。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕新人王熱門人選、本季馬刺狀元「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），菜鳥年至今有著誇張的3.6阻攻暫居聯盟第一，而他極其出色的火鍋能力也讓對手不敢輕易挑戰他，今天對上灰熊的比賽，他就一個人成功化解對手3打1快攻。

事情發生在比賽第三節中段，灰熊展開3打1快攻，馬刺僅溫班亞瑪一人回防，不過灰熊3人組空間拉不夠開，在出手上也猶豫，最終只能把球傳到底線，讓溫班亞瑪化解了這次快攻。

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儘管灰熊這波進攻最終還是成功拿到2分，不過打得「很醜」的快攻、加上溫班亞瑪超大的防守範圍引起了話題，國外就有分析師直言，今年年度最佳防守球員應該就是溫班亞瑪的了。

溫班亞瑪沒有辜負狀元身價，本季在限制上場時間下，仍能繳出21.3分10.8籃板的雙十成績，另外場均3.6阻攻佔居聯盟火鍋王，遙遙領先第二羅培茲（Brook Lopez）的2.4次。

此戰最終馬刺以102：87贏球，溫班亞瑪上場31分鐘，繳出18分7籃板6助攻，另外送出了7次阻攻。

I honestly don’t think Victor Wembanyama can win the Defensive Player of the Year vote, but just watch this video. pic.twitter.com/ijPGpbZuks — Jon Metler （@JonMetler） April 10, 2024

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