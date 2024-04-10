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MLB》葛雷轉戰紅雀初登板展王牌本色！ 費城人輸球還賠上自家捕手

2024/04/10 12:07

紅雀葛雷本季初登板主投5局無失分奪勝。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕開季因傷直到今天才完成一軍初先發的紅雀明星投手葛雷（Sonny Gray），今天面對費城人主投5局飆5K無失分，比下7局失3分的強投惠勒（Zack Wheeler），終場紅雀以3：0力壓費城人，勝率重返5成。

去年紅雀以3年7500萬美元（約新台幣24億）簽下葛雷，為的就是希望迎來一張球隊王牌，不過開季葛雷因為右大腿後肌輕微拉傷延遲開季，原本要在3A投復健賽的他，說服教練團自己已經準備好從大聯盟出發。葛雷今天更用表現證明自己所言不假，僅用64球投完5局，只被費城人敲出5支安打送出5次三振沒有保送沒有失分，收下本季首勝。

紅雀打線今天面對強投惠勒，靠著戈爾曼（Nolan Gorman）4下開轟先馳得點，5下又靠著菜鳥史考特（Victor Scott II）高飛犧牲打與多諾文（Brendan Donovan）的滾地出局打進2分，取得3：0領先。

惠勒繳出7局失3分優質先發，但費城人打線卻被完全封鎖，其中最關鍵的一局在7上，球隊在滿壘1出局後，被緊急登板的前隊友羅梅洛（JoJo Romero）連飆2K化解危機，今天羅梅洛主投1.2局飆4K表現絕佳。而費城人在惠勒退場後由必贏多（Ricardo Pinto）接替投球，他主投1局被敲1安投出1次保送送出1K沒有失分。

費城人今天賠了夫人又折兵，惠勒在7局投出挖地瓜，球竟反彈砸中當家捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的喉嚨，使他只能抱痛退場，賽後被診斷出脖子瘀傷，所幸沒有腦震盪。

瑞爾穆托被反彈球擊中退場。（法新社）

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