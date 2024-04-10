NBA》K湯砍27分率勇士擊落湖人 挑戰西部第8還有機會

K.湯普森拿下27分。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客湖人，全隊狂砍26顆三分球，「浪花兄弟」K.湯普森貢獻27分，柯瑞包辦23分，率隊以134：120力退湖人，近9戰拿下8勝，目前和西部第9的湖人僅剩半場勝差。

西部第9的湖人今天在主場迎戰第10的勇士，兩隊賽前僅有1.5場勝差，這場關鍵戰役將決定勇士是否還有機會把排名往前推進。

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勇士今天上半場火力全開，團隊命中率56.8%，三分球22投15中，D.格林（Draymond Green）難得展現三分球神射能力，5投5中拿下15分，K.湯普森（Klay Thompson ）也進帳15分、柯瑞（Stephen Curry）11分，半場打完勇士暫時以71：60領先。

湖人方面，先前感冒的詹姆斯（LeBron James）今天如期歸隊，但長人A.戴維斯（Anthony Davis）因眼傷缺陣，讓紫金大軍打得相對艱辛。

易籃後，八村壘、詹姆斯接力得分，湖人追到6分差，但勇士很快穩住陣腳，持續保有領先優勢，每每湖人反擊，勇士總有球員輪流跳出，展現搶勝企圖心。

勇士今天三分球神準，41投26中，團隊命中率突破5成，K.湯普森貢獻27分，柯瑞包辦23分，格林投進5顆三分球，進帳15分、10助攻。湖人詹姆斯繳出33分、11助攻全隊最高。

勇士今天贏球後，目前以44勝35負排西部第10，和第9的湖人僅差0.5場勝差；由於第8的國王稍早輸球，目前他們僅領先湖人半場、勇士1場勝差，還是有可能被超車。

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