羽球亞錦賽》可惜！奧原希望苦戰88分鐘不敵安洗瑩 確定無緣巴黎奧運

奧原希望。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕日本名將奧原希望今天在亞洲錦標賽力抗南韓世界球后安洗瑩，但最後以15：21、21：18、17：21落敗，確定無緣巴黎奧運，日本女單確定由山口茜、大堀彩出賽。

奧原希望首輪就遭遇安洗瑩，雙方去年世界錦標賽首次過招，小安鏖戰3局上演逆轉勝。

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面對本季斬獲馬來西亞公開賽、法國公開賽冠軍的安洗瑩，奧原希望首局幾乎都面臨落後，也就這樣讓對手先下一城，不過奧原希望第二局努力跟安洗瑩抗衡，開局就獲得5：1領先，但安洗瑩很快就追上，而奧原希望在最後關頭連續得分，並靠著安洗瑩失誤，有驚無險延長戰線。

安洗瑩在決勝局掌握較多主動機會，在4：4平手也打出7：2攻勢帶著11：6領先進入技術暫停，奧原希望則克服最多7分落後，追到17：18可惜最後還是無法扳倒小安，鏖戰3局吞下對戰2連敗。

安洗瑩。（資料照）

由於奧運單打項目，同一國家有兩人排名前16席，才能拿到最多兩席參賽資格，日本女單山口茜已鎖定1席，所剩1席由大堀彩、奧原希望競爭。

奧運積分排名17的奧原希望在亞錦賽至少要4強，且大堀彩得在16強前止步，奧原希望才有機會超車，隨著她今天激戰逾80分鐘吞敗後，也確定無緣巴黎奧運。

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