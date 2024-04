MLB》「神鱒」連3戰開轟並列全壘打王 天使卻吞近5戰第3敗

天使楚奧特。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕天使球星「神鱒」楚奧特(Mike Trout)今天擊出兩分砲,但天使投手群未能守住領先,最後天使隊在主場以4比6敗給光芒,天使吞近5戰第3敗、開季戰績6勝5敗。而光芒隊戰績為6勝6敗、勝率重回五成。

楚奧特首局就擊出兩分砲,這是他連3場開轟,本季第6轟出爐,與紅襪歐尼爾(Tyler O'Neill)並列大聯盟全壘打王。光芒隊第2局靠希瑞(Jose Siri)二壘安、以及J.卡巴列羅(Jose Caballero)適時安,單局拿2分追平。

比賽進行到第4局,J.卡巴列羅擊出帶有1分打點的二壘安打,超前比數。接著光芒拉米瑞茲(Harold Ramírez)敲右外野飛球,天使右外野手莫尼亞克(Mickey Moniak)跑到右外野邊線附近卻沒有接到球,球落在線內,讓光芒再拿1分。官方紀錄是給拉米瑞茲一壘安打。

光芒逆轉贏球。(今日美國)

但光芒隊J.卡巴列羅的守備失誤掉分,讓天使追至3比4。光芒佩瑞德茲(Isaac Paredes)在第7局敲陽春砲,第8局拉米瑞茲敲安追加1分保險分。天使第9局倫吉佛(Luis Rengifo)敲適時安追回1分,最後仍吞下敗仗。

光芒先發投手希瓦利(Aaron Civale)主投5局失3分2分自責,收本季首勝。費班克斯(Pete Fairbanks)後援1局失1分,收下今年首次救援成功。費班克斯開季4場出賽有3場掉分,防禦率高達15。

天使左投山度瓦(Patrick Sandoval)主投5局失4分3分自責,吞本季第2敗,賽後防禦率為6.57。

