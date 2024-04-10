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MLB》「神鱒」連3戰開轟並列全壘打王 天使卻吞近5戰第3敗

2024/04/10 13:34

天使楚奧特。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）今天擊出兩分砲，但天使投手群未能守住領先，最後天使隊在主場以4比6敗給光芒，天使吞近5戰第3敗、開季戰績6勝5敗。而光芒隊戰績為6勝6敗、勝率重回五成。

楚奧特首局就擊出兩分砲，這是他連3場開轟，本季第6轟出爐，與紅襪歐尼爾（Tyler O'Neill）並列大聯盟全壘打王。光芒隊第2局靠希瑞（Jose Siri）二壘安、以及J.卡巴列羅（Jose Caballero）適時安，單局拿2分追平。

比賽進行到第4局，J.卡巴列羅擊出帶有1分打點的二壘安打，超前比數。接著光芒拉米瑞茲（Harold Ramírez）敲右外野飛球，天使右外野手莫尼亞克（Mickey Moniak）跑到右外野邊線附近卻沒有接到球，球落在線內，讓光芒再拿1分。官方紀錄是給拉米瑞茲一壘安打。

光芒逆轉贏球。（今日美國）

但光芒隊J.卡巴列羅的守備失誤掉分，讓天使追至3比4。光芒佩瑞德茲（Isaac Paredes）在第7局敲陽春砲，第8局拉米瑞茲敲安追加1分保險分。天使第9局倫吉佛（Luis Rengifo）敲適時安追回1分，最後仍吞下敗仗。

光芒先發投手希瓦利（Aaron Civale）主投5局失3分2分自責，收本季首勝。費班克斯（Pete Fairbanks）後援1局失1分，收下今年首次救援成功。費班克斯開季4場出賽有3場掉分，防禦率高達15。

天使左投山度瓦（Patrick Sandoval）主投5局失4分3分自責，吞本季第2敗，賽後防禦率為6.57。

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