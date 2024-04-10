NBA》魏少重返先發繳隊史首見大三元！ 快艇力退太陽晉級季後賽

魏斯布魯克（0號）拿下隊史首見的「15、15、15」大三元。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕極力爭取排名往前的太陽今天在首節就被來訪的快艇打昏，全場一度落後多達37分且從未領先，終場快艇以105：92擊敗太陽，確定晉級季後賽。

兩隊在今天都受到傷病困擾有球員缺陣，快艇雷納德（Kawhi Leonard）與哈登（James Harden）都不在，太陽則缺少先發中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）。快艇在第一節就爆打太陽，一度取得35：4的誇張比數，首節打完快艇37：10領先太陽，第二節一度拉開到37分差，半場打完以66：33領先對手一倍。

請繼續往下閱讀...

太陽下半場急起直追，第三節追到落後16分，第四節一度拉近到僅剩7分差，但太陽未能把握追分氣勢，最終仍被快艇以13分差帶走勝利，快艇確定晉級季後賽，太陽則待在西部第7，與鵜鶘有1場勝差。

魏斯布魯克（Russell Westbrook）今天是自當地時間去年的11月14日後首度先發，他出賽近40分鐘拿下16分15籃板15助攻，加盟快艇以來首度「大三元」，更是快艇隊史第一位達成至少「15、15、15」的大三元，同時也是生涯第199次的大三元。喬治（Paul Geroge）拿23分是全場最高。

太陽今天三星表現不佳，尤其是布克（Dvein Booker），他今天全場11投1中，三分4投盡墨，僅靠11投10中的罰球拿下12分，杜蘭特（Kevin Durant）22投8中拿21分，畢爾（Bradley Beal）13投6中得19分，太陽全場三分35投8中，命中率22.9%是追分不成的最大關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法