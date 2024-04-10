MLB》鈴木誠也猛打賞、打擊率3成26 莫雷爾滿貫彈助小熊退教士

小熊日籍好手鈴木誠也。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊昨天一度取得8比0領先，卻被教士上演超狂大逆轉，讓小熊以8比9吞敗。小熊今天與教士三連戰第2戰，日籍好手鈴木誠也交出3安猛打賞，小熊24歲三壘手莫雷爾（Christopher Morel）擊出生涯首轟滿貫彈，幫助小熊在客場以5比1擊敗教士。

前4局兩隊都沒有得分，小熊隊第5局展開攻勢，捕手高姆斯（Yan Gomes）敲陽春砲先馳得點，接著莫雷爾擊出滿貫砲，幫助小熊單局灌進5分。教士隊全場只敲4支安打，羅沙里歐（Eguy Rosario）在第6局的陽春砲拿到唯一的分數，讓小熊最後收下勝利。

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小熊三壘手莫雷爾擊出生涯首發滿貫砲。（今日美國）

小熊24歲新人布朗（Ben Brown）生涯首次先發，主投4.2局無失分，送出5次三振，賽後防禦率降至6.10。左投史邁利（Drew Smyly）後援1.1局失1分，收下本季第2勝。

鈴木誠也今擔任第二棒右外野手，5打數敲3安，跑回1分，吞1次三振。鈴木誠也本季出賽11場，共43打數敲14安，有2轟、12分打點，打擊率為3成26，整體攻擊指數為0.939。

教士先發投手瑪斯古夫（Joe Musgrove）僅投4局被敲5安（包含1轟），失掉4分，賞5次三振、丟3次保送，還有1次觸身球。瑪斯古夫吞本季第2敗，賽後防禦率為6.87。

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