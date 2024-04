MLB》李政厚雙安 巨人第9局無人出局滿壘0分、吞近4戰第3敗

巨人南韓好手李政厚。(今日美國)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕巨人南韓好手李政厚今天交出單場雙安,連續3場有安打表現。巨人打線全場出現10安比對手多2支,卻出現11個殘壘,德點圈6打數只有1安,讓巨人最後在主場以3比5敗給國民。巨人總教練梅爾文(Bob Melvin)坦言,得點圈進攻一直是球隊的課題。

巨人第2局先靠貝利(Patrick Bailey)的高飛犧牲打先馳得點,國民隊第3局靠阿布拉姆斯(CJ Abrams)兩分砲逆轉戰局,阿布拉姆斯在第5局再敲適時安添加1分。巨人在6局下靠阿米德(Nick Ahmed)適時安攻回2分,雙方戰成3比3平手。

請繼續往下閱讀...

國民隊逆轉贏球。(今日美國)

國民隊第7局靠利普斯科姆(Trey Lipscomb)的高飛犧牲打超前比分,亞當斯(Riley Adams)在第9局敲適時二壘安打,為國民隊追加1分保險分。巨人打線第9局有著無人出局滿壘的大好得分機會,但康佛托(Michael Conforto)敲滾地球形成封殺,查普曼(Matt Chapman)敲游擊滾地球形成再見雙殺,讓巨人吞近4戰第3敗。

李政厚全場5打數2安,連續3場有安打表現,賽後打擊率為2成55;巨人投手沃克(Ryan Walker)後援1局失1分吞本季首敗。巨人隊吞下主場5連敗,目前戰績4勝8敗排國家聯盟西區第四。

國民投手威姆斯(Jordan Weems)後援1局失2分1分自責,本季首次砸鍋,幸運收今年首勝;終結者費尼根(Kyle Finnegan)投1.1局無失分,收下今年第4次救援成功。國民隊開季戰績5勝6敗居國家聯盟東區第三。

Bases loaded, no outs? No problem for the @Nationals!



(MLB x @CoronaUSA) pic.twitter.com/3Z6IlLSAX7