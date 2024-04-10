MLB》李政厚雙安 巨人第9局無人出局滿壘0分、吞近4戰第3敗

巨人南韓好手李政厚。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人南韓好手李政厚今天交出單場雙安，連續3場有安打表現。巨人打線全場出現10安比對手多2支，卻出現11個殘壘，德點圈6打數只有1安，讓巨人最後在主場以3比5敗給國民。巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）坦言，得點圈進攻一直是球隊的課題。

巨人第2局先靠貝利（Patrick Bailey）的高飛犧牲打先馳得點，國民隊第3局靠阿布拉姆斯（CJ Abrams）兩分砲逆轉戰局，阿布拉姆斯在第5局再敲適時安添加1分。巨人在6局下靠阿米德（Nick Ahmed）適時安攻回2分，雙方戰成3比3平手。

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國民隊逆轉贏球。（今日美國）

國民隊第7局靠利普斯科姆（Trey Lipscomb）的高飛犧牲打超前比分，亞當斯（Riley Adams）在第9局敲適時二壘安打，為國民隊追加1分保險分。巨人打線第9局有著無人出局滿壘的大好得分機會，但康佛托（Michael Conforto）敲滾地球形成封殺，查普曼（Matt Chapman）敲游擊滾地球形成再見雙殺，讓巨人吞近4戰第3敗。

李政厚全場5打數2安，連續3場有安打表現，賽後打擊率為2成55；巨人投手沃克（Ryan Walker）後援1局失1分吞本季首敗。巨人隊吞下主場5連敗，目前戰績4勝8敗排國家聯盟西區第四。

國民投手威姆斯（Jordan Weems）後援1局失2分1分自責，本季首次砸鍋，幸運收今年首勝；終結者費尼根（Kyle Finnegan）投1.1局無失分，收下今年第4次救援成功。國民隊開季戰績5勝6敗居國家聯盟東區第三。

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