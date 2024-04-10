羽球亞錦賽》李洋／王齊麟47分鐘收拾日本勁敵 挺進男雙16強

台灣男雙李洋／王齊麟。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕已經取得巴黎奧運參賽門票的台灣男雙李洋／王齊麟，今天在2024年亞洲羽球錦標賽首輪以21：17、22：20力退日本組合古賀輝／齋藤太一，收下對戰3連勝，挺進男雙16強。

世界排名第10的李洋／王齊麟在去年開始的巴黎奧運積分賽，分別打下日本公開賽冠軍、杭州亞運銅牌，如今終於鎖定參賽門票，等於兩人拚奧運衛冕還有機會，他們上屆亞錦賽則是收下銅牌，本屆則是可以以賽代訓持續備戰奧運。

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李洋／王齊麟過去5次交手古賀輝／齋藤太一共取4勝，而今天雙方再度狹路相逢，麟洋配首局以11：7進入技術暫停，接著也守住領先優勢，成功先聲奪人。

李洋／王齊麟在第二局打出連得4分的攻勢，取得4：1領先，再來也握有10：4優勢，只是一度又被日本對手追到10：11，且王齊麟的球拍還斷線導致回球掛網遭對手追成12：12平手，麟洋配穩住陣腳再來到19：16領先，雖然古賀輝／齋藤太一又連得3分追平，台灣組合則逼出1個賽末點卻又浪費，但還是有及時回穩連得2分，收下晉級資格。

李洋／王齊麟16強對手是世界排名23泰國組合蘇博（Supak Jomkoh）／吉丁努彭（Kittinupong Kedren），麟洋配過去4次交手全勝，不過泰國組合首輪鏖戰3局扳倒印尼菲克里（Muhammad Shohibul Fikri）／馬拉納（Bagas Maulana），並讓印尼組合無緣巴黎奧運。

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