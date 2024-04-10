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羽球亞錦賽》戴資穎做好左膝防護 首輪橫掃香港盧善恩闖女單16強

2024/04/10 15:14

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第3的戴資穎今日在亞洲羽球錦標賽，以21：10、21：16打敗世界排名57的香港女將盧善恩，快意挺進女單16強。

戴資穎在今年印度公開賽封后及馬來西亞公開賽拿亞軍，至於全英公開賽、法國公開賽也都打進4強，只是小戴經過3月歐洲行後，左膝出現不適，日前返台積極進行治療，今日在亞錦賽登場就可以清楚看見她左膝有進行更多防護。

本屆榮膺女單第3種子的戴資穎將尋求2連霸，她去年杭州亞運女團賽交手盧善恩以21：19、21：17獲勝。

戴資穎開賽連得4分，盧善恩一度追到4：5，但小戴憑藉節奏控制、多變打法讓對手無力招架，又以11：5進入技術暫停，戴資穎暫停後於12：9下，加快攻擊速度也多次讓對手望球興嘆，以一波9：1攻勢，霸氣先下一城。

戴資穎第二局雖可以盧善恩疲於奔命，但問題還是自己失誤多送分，連丟4分以10：11落後進入暫停，再來面臨12：15落後，小戴還是能追分成功，且盧善恩尋求醫療暫停，小戴未受到影響，最終以直落二過關。

戴資穎16強對手是剛取得巴黎奧運參賽門票的日本好手大堀彩，她32強以21：14、21：5輕取越南阮垂玲。戴資穎、大堀彩雙方前11次交手，小戴僅去年杭州亞運吞對戰首敗，近兩次在法國公開賽交鋒都贏球。

另外，世界排名29的宋碩芸以21：12、21：12拍落印尼選手瓦達妮（Putri Kusuma Wardani），連兩年在亞錦賽拍落瓦達妮，晉級16強。

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