晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》勇士超狂三分雨創3項歷史壯舉！還賞湖人隊史最難堪紀錄

2024/04/10 16:58

柯瑞。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季最後一場「勇湖大戰」，勇士最終以134：120力退湖人，且勇士單場投進26顆三分球，完全打得湖人毫無招架之力，不僅一戰就寫下聯盟3項歷史新猷，還賞給湖人隊史最難堪紀錄。

根據《ESPN Stats & Info》指出，勇士此役三分球41投26中，命中率高達63.4%，成為聯盟史上單場三分出手超過40次，命中率最高的球隊。而單一球隊在單場出手超過40次三分球的情況，聯盟出現超過3400次。

不僅如此，勇士也是史上第一支單場投進至少25顆三分球，且命中率仍維持在60%的球隊。其中柯瑞（Stephen Curry）投進團隊最多6顆三分球，K.湯普森（Klay Thompson）與D.格林（Draymond Green）各5顆，威金斯（Andrew Wiggins）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）各3顆，小裴頓（Gary Payton II）2顆，保羅（Chris Paul）與庫明加（Jonathan Kuminga）各1顆。

此外，勇士全場搧出12記火鍋，威金斯一人就包含3次，而勇士也成為史上第一支單場同時累積12次火鍋，以及投進至少25顆三分球的球隊。

湖人吞下難堪一敗，且這場比賽被勇士投進26顆三分球，也創下湖人隊史單場被對手投進最多三分球的紀錄。目前湖人45勝35敗名列西部第9，僅和44勝35敗、名列第10的勇士剩下0.5場勝差，至於第8的國王目前為45勝34敗，也領先湖人0.5場勝差。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。