NBA》勇士超狂三分雨創3項歷史壯舉！還賞湖人隊史最難堪紀錄

柯瑞。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季最後一場「勇湖大戰」，勇士最終以134：120力退湖人，且勇士單場投進26顆三分球，完全打得湖人毫無招架之力，不僅一戰就寫下聯盟3項歷史新猷，還賞給湖人隊史最難堪紀錄。

根據《ESPN Stats & Info》指出，勇士此役三分球41投26中，命中率高達63.4%，成為聯盟史上單場三分出手超過40次，命中率最高的球隊。而單一球隊在單場出手超過40次三分球的情況，聯盟出現超過3400次。

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不僅如此，勇士也是史上第一支單場投進至少25顆三分球，且命中率仍維持在60%的球隊。其中柯瑞（Stephen Curry）投進團隊最多6顆三分球，K.湯普森（Klay Thompson）與D.格林（Draymond Green）各5顆，威金斯（Andrew Wiggins）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）各3顆，小裴頓（Gary Payton II）2顆，保羅（Chris Paul）與庫明加（Jonathan Kuminga）各1顆。

此外，勇士全場搧出12記火鍋，威金斯一人就包含3次，而勇士也成為史上第一支單場同時累積12次火鍋，以及投進至少25顆三分球的球隊。

湖人吞下難堪一敗，且這場比賽被勇士投進26顆三分球，也創下湖人隊史單場被對手投進最多三分球的紀錄。目前湖人45勝35敗名列西部第9，僅和44勝35敗、名列第10的勇士剩下0.5場勝差，至於第8的國王目前為45勝34敗，也領先湖人0.5場勝差。

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