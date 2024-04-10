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NBA》王者「龜」來！魏少睽違450天繳大三元 締造歷史新猷齊名大O

2024/04/10 16:31

魏斯布魯克。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕快艇今以105：92射下太陽，確定闖進季後賽，此役焦點無疑是自去年11月15日後首度先發的「忍者龜」魏斯布魯克（Russell Westbrook），他完全頂替上缺陣的哈登（James Harden），甚至繳出睽違一年多的大三元，再度寫下歷史新猷。

魏斯布魯克此役上場40分鐘為全隊最多，17投7中、三分球4投2中，攻下16分15籃板15助攻2抄截，繼2023年1月16日效力湖人時對上七六人，睽違450天再度繳出大三元，這也是他生涯第199次在例行賽上演大三元，再次將聯盟紀錄堆高。

而魏斯布魯克今天的超狂大三元再度寫下歷史新猷，根據數據帳號《StatMamba》顯示，這是魏少生涯第10場15分15籃板15助攻的大三元，成為自「大O」羅伯森（Oscar Robertson）以來第2位，生涯累積10場15分15籃板15助攻比賽的球員。巧合的是，魏少在7年前的今天打破「大O」紀錄，成為聯盟最多大三元紀錄保持人。

不僅如此，魏斯布魯克今天除了繳出16分15籃板15助攻2抄截以外，全場並未站上罰球線，也成為史上第一位單場0罰卻繳出上述大三元數據的球員。賽後魏少對自己的好表現表示，「我並不感到意外，因為我知道我做足準備，我花了很多時間備戰，不管我會上場多久。我感激我的隊友，他們很相信我。」

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