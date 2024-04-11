戴資穎亞錦賽16強對戰大堀彩 今日賽事預告與轉播

戴資穎。（資料照，歐新社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有1場轉播，將由近期相當火燙的洋基，對戰今年只拿下1勝卻苦吞11敗的馬林魚，究竟是洋基能否維持絕佳手感笑到最後，還是馬林魚能夠擊敗強敵拿下勝利呢？兩隊的粉絲與喜愛大聯盟的球迷們不能錯過！

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NBA在今日有1場轉播，將由西部第1名的灰狼，迎戰排名第2的金塊，究竟是灰狼能坐穩龍頭寶座，還是金塊能夠將灰狼抓下王位呢？喜歡NBA的球迷朋友們絕對要準時收看！

中華職棒今日也有1場賽事，味全龍將繼續在主場天母迎戰富邦悍將，衛冕軍將派出洋投艾璞樂掛帥先發，而富邦則推派本土投手黃保羅迎戰，喜愛中職的球迷們不要忘記鎖定轉播！

亞洲羽球錦標賽來到16強賽事，台灣一姊戴資穎將要面對日本好手大堀彩；台灣一哥周天成則要對決馬來西亞好手李梓嘉；雙打部分，「麟洋配」李洋／王齊麟16強的對手將是泰國組合蘇博（Supak Jomkoh）／吉丁努彭（Kittinupong Kedren），另外還有多位台灣選手成功晉級，球迷們務必鎖定轉播，為台灣好手們加油！

MLB

07:04 馬林魚@洋基 愛爾達體育2台

NBA

10:00 灰狼@金塊 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18:35 富邦@味全 緯來體育、愛爾達體育2台

日職

17:00 歐力士@樂天 DAZN1、3

17:00 軟銀@日本火腿 DAZN2

羽球亞錦賽

11:00、16:00 16強 愛爾達體育3台

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