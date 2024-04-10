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舉重》南市舉重精靈方莞靈擠身世排前10 斬獲巴黎奧運門票

2024/04/10 16:15

南市舉重精靈方莞靈（左）獲得巴黎奧運競賽門票，台南市長黃偉哲（右）接見勉勵， 並且合拍萌照。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南女將方莞靈於4月1日在泰國世界舉重錦標賽女子49公斤量級以抓舉84kg、挺舉108kg、總和192kg突破個人生涯最佳紀錄，成功擠進世界舉重排名前10名，一舉拿下巴黎奧運參賽資格。

台南市長黃偉哲今（10）日接見方莞靈及啟蒙教練林玥礽，同時致贈「臺南400」禮盒，並為其2024年參賽奧運加油打氣，期許方莞靈持續超越自我，再創佳績。

方莞靈初先以田徑短跑發跡，因其卓越的爆發力轉戰舉重這條路。一開始的舉重訓練讓她感到枯燥乏味，甚至在15歲時一度放棄舉重，但在林玥礽教練循循善誘下，在2018年亞洲青年暨青少年舉重錦標賽中一舉拿下金牌，促使她毅然專心投入訓練。

黃偉哲表示，2020年東京奧運是國人首度看到莞靈耀眼的一年，光彩的成績表現背後堆砌著刻苦的磨練，然而身體上的大小傷也迫使莞靈在2021休養身體調整狀態，也在南市睽違16年舉辦的2023年全國運動會上，再次以抓舉82公斤、挺舉105公斤和總和187公斤亮眼的成績，3破大會紀錄，同時刷新總和全國紀錄。

黃偉哲表示，市府除了給予全國運優秀奪牌選手每月2萬至3000元不等訓練津貼外，亦提供體能訓練幫助方莞靈找回身體最佳狀態，迎戰各大小賽事，預祝她在2024巴黎奧運再創高峰。

南市體育局長陳良乾表示，方莞靈在世界排名已到前10名，一路上的辛苦磨練以及身體上的疼痛，也逐漸綻放美麗的果實，勉勵她逐步調整身體狀態迎戰巴黎奧運，在世界競技殿堂上奮力一戰，再創佳績。

台南女將方莞靈（中）拿下2024奧運參賽資格，台南市長黃偉哲（右）今日接見方莞靈及啟蒙教練林玥礽（左），同時致贈「臺南400」禮盒，為他們加油打氣。（台南市體育局提供）

台南女將方莞靈在泰國世界舉重錦標賽女子49公斤量級表現亮眼，成功擠進世界舉重排名前10名。（南市體育局提供）

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