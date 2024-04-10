金恩盃》謝淑薇臨時改搭楊亞依 台灣遭南韓橫掃吞2連敗

楊亞依和謝淑薇聯手出擊。（四維體育推廣教育基金會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2024金恩盃女子團體網球亞大區第一級賽事今天進行第2日賽程，台灣遭遇南韓陷入苦戰，單打梁恩碩、楊亞依接連落敗，即便女雙世界球后謝淑薇和楊亞依把關最後1點，仍無緣取勝，最終以0：3遭橫掃，吞下2連敗。

台灣隊在金恩盃首戰以1：2不敵中國，今天面對南韓有非贏不可的壓力。台灣由世界排名289的梁恩碩打頭陣，第1盤遭逆轉以4：6落敗，雖然第2盤以6：4扳回一城，但決勝盤以4：6讓出，最終以1：2不敵南韓具延宇。

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世界排名215楊亞依則是苦戰兩盤，以0：6、1：6敗給排名241的張修貞，台灣隊連丟兩點確定落敗。

即便勝負已定，台灣隊在第3點依舊推出女雙球后謝淑薇上陣，希望能至少搶下一點。上午官方公布排點由謝淑薇搭配葛藍喬安娜出擊，但葛藍原本就有傷在身，今天賽前練習後，疑似仍無法克服傷勢問題，由楊亞依臨危受命出擊，且連打兩場，體力成為一大考驗。

謝淑薇／楊亞依今天面對金大斌／朴昭炫先以3：6丟掉第1盤，第2盤開局以1：5落後，兩人連趕3局仍無力逆轉頹勢，以4：6敗北，台灣隊吞下2連敗。

梁恩碩。（四維體育推廣教育基金會提供）

楊亞依。（四維體育推廣教育基金會提供）

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