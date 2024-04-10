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MLB》開季火燙的游擊新星改打開路先鋒？洋基主帥給出解答

2024/04/10 18:31

沃爾普。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基開季開季12戰10勝，寫下自1920年來史上第4度的優異表現。不過擔任開路先鋒的「托天子」托瑞斯（Gleyber Torres）似乎還沒到位，對此紐媒詢問洋基總教練布恩（Aaron Boone），是否該改由狀況絕佳的沃爾普（Anthony Volpe）打第一棒，他也給出回應。

洋基今天的打線依舊以托瑞斯排第一棒，儘管托瑞斯在賽前的打擊率僅有0.222，但布恩似乎尚未打算讓近況絕佳的沃爾普擔任開路先鋒，，「也許有天，他自然會成為人選，這是一定的。我認為當我們展望未來10年，他會是我們的開路先鋒，但這並非我的當務之急。」

布恩表示，他對托瑞斯的擊球品質感到很滿意，「有時你會陷入低潮，尤其是新球季剛開始，你必須想辦法撐過去。但我在進攻端一點也不擔心他，以他現在的擊球品質，只要他逐漸找到感覺，隨著時間往前，好的結果也會出現。」

至於游擊新星沃爾普，他在去年曾打過29場開路先鋒，但打擊率僅0.191。本季他大多打6、7棒，他在休季修正了揮棒動作，春訓繳出0.314打擊率，今天賽前更以0.417打擊率領先聯盟。此外，他今天的揮空率大幅下降，三振率從27.8%進步至21.4%。

「他看起來很棒，每個打席都拿出鬥志，累積高品質的擊球，當你持續做到這點，自然會打出成績。」布恩還提到，沃爾普的守備與上壘都為球隊帶來很好的影響。

儘管今天沃爾普4打數繳白卷，但本季數據仍維持高檔，打擊三圍來到.375/.444/.600，攻擊指數1.044，累積2轟、6分打點。

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