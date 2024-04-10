HVL》成軍3年就殺進4強 北港女排有最強爸媽加油團力挺

北港高中女排首度闖進6強決賽。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕112學年度HVL高中排球聯賽6強總決賽4月12日將首度移師雲林開打，女子組6強今年出現新面孔，成軍3年、上屆拿下第7的雲林北港高中，隊史首度闖進6強決賽，且她們已取得種子，保底4強，期盼在自家主場捧起金盃。

北港高中女排在3年前成立，上屆拿下第7名，目前她們陣中高一、高三球員各3位，高二球員多達10位，且成員多是雲林建國國中班底。這屆她們以預賽、複賽全勝之姿晉級6強決賽，取得頭號種子，保底有4強，已創下隊史最佳成績。

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創下隊史最佳成績，還有機會繼續刷新紀錄，北港教練蔡翠容認為，一切得歸功於球員的刻苦訓練，加上沒有傳統強權包袱，一路抱持著學習、挑戰的心態，才闖出佳績。

這次總決賽在雲林舉行，蔡翠容不諱言，身為地主多少有點壓力，但會當成助力，加上有家長組成啦啦隊奧援，她相信能和各強權抗衡，「平常練球時，家長會一起到場排演啦啦隊的動作、口號，讓球員提早適應比賽的感覺。」

北港高二的范張予馨透露，父母親是啦啦隊成員之一，她說：「這種感覺很好，家長也很投入，大家一起努力。」提到從上屆第7，到這屆全勝晉級決賽，她認為，拿到第7已經是肯定，今年感受到隊友們一起進步，「我會覺得我們是有希望的，付出的努力很值得。」

此外，體育署副署長房瑞文今天在記者會上透露，確定送聯賽男、女子冠軍隊前往澳洲昆士蘭州的布里斯本，進行一系列的比賽和訓練，也會安排文化交流，希望拓展年輕球員視野。

對於這樣的福利，范張予馨表示，當然希望可以去，可以看看別的國家的訓練方式。

男子組6強隊伍有上屆冠軍華僑高中、豐原高商、麥寮高中、內湖高中、內湖高工、屏榮高中；女子組除了北港外，還有衛冕軍鶯歌工商、枋寮高中、中山工商、內湖高中以及東山高中。

北港高中女排首度闖進6強決賽。（記者粘藐云攝）

HVL高中排球聯賽6強決賽，4月12日將在雲林登場。（記者粘藐云攝）

HVL高中排球聯賽6強決賽，4月12日將在雲林登場。（記者粘藐云攝）

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