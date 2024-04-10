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MLB》勇士史崔德因傷缺陣誰來替補？美媒撰文提出5人選

2024/04/10 21:11

史崔德。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士三振王史崔德（Spencer Strider）因右手肘韌帶受傷，導致勇士輪值少了一名相當依賴的王牌投手，雖然仍未宣布該用何種方法治療，但若最後將採取韌帶置換手術（Tommy John Surgey，俗稱TJ手術），不只今年剩餘比賽報銷，甚至也高機率趕不上明年開季，美媒《FanSided》記者Jake Kleiner針對此事，撰文分析勇士在不提出交易的情況下，提出5位能夠替代史崔德的人選。

第1位為勇士農場排名第64名的蕭佛（AJ Smith-Shawver），蕭佛在2021年選秀以第7輪被勇士選中，本身能夠投出最快95英里（約152.9公里）的速球，以及充滿期待感的滑球與變速球。而他生涯在小聯盟共出賽37場，戰績7勝7敗，防禦率4.45，Jake Kleiner表示，雖然蕭佛帳面上的成績不是很好，但他現在的能力是足以擔當球隊的5號先發，並在輪值中能鞏固自己的地位。

蕭佛。（資料照，今日美國）

第2位同樣是來自自家農場的Hurston Waldrep，身為勇士農場排名第84名的Waldrep，是去年首輪選進，靠著速球搭配他十分優異的滑球與快速指叉球，讓他在小聯盟的靠著絕佳的三振功力著名，生涯在小聯盟出賽9場吞下2敗，防禦率3.38，K/9值（投手每9局平均投出的三振次數）來到12.7。雖然Waldrep的經驗尚嫌不足，不過Jake Kleiner認為他能夠靠讓打者揮空的能力來彌補，然而，大聯盟的管理階層總是會表現得更有耐心，因此有可能會讓他在小聯盟多加磨練再往上爬升。

Hurston Waldrep。（資料照，美聯社）

第3位則是相對有經驗的24歲明星右投愛德（Bryce Elder），愛德有過兩年的大聯盟經驗，總計41場出賽（40場先發），戰績14勝8敗，防禦率3.66，並有1次完投與1次完封的紀錄，Jake Kleiner指出，由於愛德有過大聯盟的經驗，因此他能夠預測後面會發生什麼事，以及球團給予他甚麼樣的期望，所以在史崔德離隊後還想維持競爭力，他會是球團的首選。

愛德。（資料照，今日美國）

而在第4位則是將目光放在老將「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）身上，這名具有經驗豐富的投手，能夠為勇士帶來立即且高影響力的替代球員，現年40歲的葛蘭基，生涯超過3300局的投球，防禦率3.49，每局被上壘率WHIP1.17，且至今仍沒有合約在身，若他想重返賽場，可能會接受一份較便宜的短期合約，不過Jake Kleiner覺得這不會是勇士的首選，而是在後期如果又遭遇傷痛問題或是年輕投手扛不起來，才會選擇此方法。

「Z魔神」葛蘭基。（資料照，今日美國）

最後一位則是「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard），辛德加德近年來受到傷勢影響，導致出賽數減少，去年效力守護者時僅出賽6場，今年也沒有球隊願意延攬，但Jake Kleiner認為，若簽下雷神做為史崔德的替補，雖然會是一個賭注，但可以期待他會復活，並有機會跟著勇士拿下世界大賽冠軍。

「雷神」辛德加德。（資料照，美聯社）

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