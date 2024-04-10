中職》台鋼4月花蓮主場移師斗六 新軍「龍鷹對決」首度上演！

台鋼4月花蓮主場與味全的賽事將移師斗六。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／綜合報導〕原定4月16日、4月17日在花蓮舉行的台鋼雄鷹主場迎戰味全龍賽事因為花蓮地震影響，將更換至雲林縣斗六棒球場進行。

台鋼雄鷹球團除了以高雄為大本營，第一個一軍球季在澄清湖球場安排了40場例行賽；同時，基於推廣東部地方的棒球風氣，因此也安排到花蓮、台東進行主場賽事。雖然4月16日、4月17日兩場原定在花蓮舉行的賽事因為地震影響而更換場地，不過台鋼雄鷹仍將捐款1,000萬元幫助災民重建，希望可以協助花蓮早日恢復正常生活。

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同時，本著推廣地方棒球風氣的立意，台鋼雄鷹球團安排這兩場迎戰味全龍的比賽調整至雲林斗六棒球場進行。將是今年斗六的一軍首戰，也是中職新軍「龍鷹對決」首度在例行賽上演。

今年3月23日斗六球場進行的官辦熱身賽由台鋼雄鷹對中信兄弟，湧進7,315位觀眾是今年官辦熱身賽除了台北大巨蛋之外，觀眾人數最多的比賽，場面熱烈。

為回饋雲林鄉親的熱情支持，台鋼雄鷹下週將到斗六棒球場進行2場主場賽事，是隊史第一次在雲林斗六進行一軍例行賽，也是8月下旬之前雲林縣僅有的2場中職一軍例行賽。希望雲林鄉親把握機會，踴躍進場為中職最新的兩支球團台鋼雄鷹、味全龍加油打氣。

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