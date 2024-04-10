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跟上亞奧運腳步培育人才！ 2024嘻客SeeHakka街舞大賽總獎金高達24萬

2024/04/10 19:08

2024嘻客SeeHakka街舞大賽總獎金高達24萬。（大會提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台北市新竹縣同鄉會攜手臺北市客委會，為客家文化注入新血開創新格局，首度舉辦「2024嘻客SeeHakka街舞大賽」，本次大賽吸引國內一流的舞團參與外，還有來自香港的精英隊伍跨海來台參戰！一同爭奪總獎金高達24萬元的殊榮，將是一場絕無僅有的視覺盛宴。

街舞已經是在台灣學生學習的才藝課程前三名，就在2023年杭州亞運已經將霹靂舞列入亞運項目後，今年將登場的巴黎奧運，霹靂舞已經成為正式項目，藉由「2024嘻客SeeHakka街舞大賽」，推廣客家文化之外，更希望能夠培育、發掘台灣在霹靂舞的人才。

臺北市客委會周羿希主委說：「因為現在其實街舞已經進入亞奧運，現在也是台灣的主流運動之一，那我想年輕人其實非常的喜歡這項活動，包括我的孩子，也會覺得街舞很棒、很酷、很想去學，所以我覺得如果可以透過年輕人喜歡的東西，結合客家文化傳承上，對推廣我們客家文化是非常有幫助的，也可以讓更多的這個喜歡運動、喜歡街舞的小朋友，更堅定他們想要走這個路，鼓勵這些孩子在自己喜歡領域上，更發光發熱。」

台北市新竹縣同鄉會黃清富理事長表示：「藉由這項活動，讓更多年輕人接觸客家文化、了解客家文化，並活化客家文化主題公園，把客家文化推出去讓更多人知道。」

比賽報名分為兒童、青少年與社會組，還特別設立了KPOP排舞組，迎合了近年來KPOP文化在國內的火爆程度，讓更多青年舞者展現自己的舞技與風采。記者會上也邀請了韓國KPOP經紀公司官方指定台灣高人氣職業舞團4MINIA與曾被YG多次關注的G5舞團由五位超高實力的兒童來站台演出！

此比賽的評審將由街舞圈內知名且資深的前輩擔任，有黑妹老師、泓龍老師、小美老師、劉力瑋老師、小GAM老師，他們將從專業的角度出發，為每一位舞者的表現給予公正評判，提升比賽的公平性和專業性。

值得一提的是，本次大賽報名完全免費，總獎金高達24萬元，讓更多熱愛街舞的舞者有機會展現自己的實力和激情。

此次街舞大賽由Mixcin Dance Academy協力辦理，報名至4/17截止，4月27日早上11點半「2024嘻客SeeHakka街舞大賽」正式開始，晚上6點半則是進行頒獎典禮；4月28日則有「2024嘻客SeeHakka全民街舞祭」，早上11點開始一路High到晚上7點，活動地點在台北市客家文化主題園區。

整個客家文化主題公園除了街舞比賽外，現場更有不同主題的市集與親子活動，有產地直送新鮮蔬果的小農市集、客家主題市集，以及兒童藝術創作與科學實驗等課程，在中央665坪的大草原上更有眾多不同的遊樂設施提供小孩盡情玩樂放電！歡迎大家一起來客家文化主題公園感受街舞的魅力！

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