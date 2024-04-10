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中職》慘！富邦投手罕見大崩壞 近3年兩度開季7戰6敗

2024/04/10 21:51

戈威士。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將開季先發投手不振，今推派戈威士先發還是撐不過5局，味全龍趁他退場後乘勝追擊，5局攻下致勝2分，6、7局再狂攻5分，終場以8：1 贏球，勝率重返5成，富邦則是相隔2年再寫開季7戰6敗。

富邦悍將賽前先發投手防禦率高達10，只有羅戈曾1次勉強投滿5局，戈威士今控球跌跌撞撞，前2局雖然無失分，3局掉1分遭追平，5局被擊出2支安打後，投球數累積至98球而退場，總計4.1局投出4次四壞，被敲5安。

富邦換上李東洺中繼，卻被郭嚴文擊出致勝2分安打。牛棚也止不住龍軍攻勢，陳冠勳6局上陣慘遭狙擊，單局失3分；李建勳7局登板也掉分，光是5-7局就被狂攻7分。

富邦今出動6名投手，沒有任何3上3下的半局，整場猛丟9次四壞，被敲12支安打，前次隊史單場至少被敲12支安打且9次四壞，要追溯至2019年6月22日，投手群寫下相隔5年的罕見紀錄。

味全龍先發投手伍鐸今天先發6局，僅被敲出3支安打，飆出5次三振，僅在首局被王正棠、申皓瑋連續安打失掉1分，勇奪開季2連勝，同樣是生涯第68勝。

富邦悍將在6日中止4連敗，奪下本季第1勝，但接下來對台鋼和味全又吞2連敗，繼2022年後、再度寫下開季前7戰狂吞6敗紀錄，這也是隊史第7次在開季7戰以內就吞下6敗，全聯盟最多。

伍鐸。（記者林正堃攝）

郭嚴文。（記者林正堃攝）

富邦投手崩盤。（記者林正堃攝）

悍將打擊不振。（記者林正堃攝）

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