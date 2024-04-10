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高球》台灣業餘高球錦標賽第2輪 吳丞軒、陳宣佾獲男團冠軍

2024/04/10 21:58

尤科。（高協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2024年第31屆台灣業餘高球錦標賽—聲寶，今天第二回合南韓選手大展鋒芒，崔俊熙和金始泫均抓6隻小鳥、3次柏忌，雙雙飆出賽會兩天來最佳69桿，排名大幅上升。

印尼的尤科（Yoko）繼首輪繳標準桿後，次輪71桿依舊穩中進取，兩天低於標準桿1桿，暫擠下我國的陳宥竹，躍居女子組領先。我國的吳丞軒、謝承洧及越南的阮安明等3人均繳男子次佳71桿，吳丞軒兩天加總平標準桿，與高隆睿暫並列男子第1，並與陳宣佾以296桿，率先為我國奪下8年來第一座台灣業餘高球錦標賽男子團體冠軍。

連兩年角逐賽事的吳丞軒表示，今年第一次參加團體賽，使命感大增，成績也大步向前，「能夠繼2016年後，第一次把團體冠軍留在國內，是大家共同努力的成果，要感謝高協王政松理事長大力支持，讓我國青少年選手受到良好的培訓。」2至4名依序是為泰國298桿、南韓300桿、澳洲306桿、印尼307桿。

從第10洞出發、世界排名第697的崔俊熙最後4洞峰迴路轉，狂抓3隻小鳥，打亂一池春水，繳男子最佳69桿，累計兩回合高於標準桿3桿，從並列第20上升至與北市和平高中高一謝承洧暫並列第4。我國的吳丞軒、謝承洧、越南業餘第一高手阮安明等三人均以71桿繳卡，高隆睿72桿。前兩回合高隆睿與吳丞軒均平標準桿，暫並列男子第1，阮安明高於標準桿1桿，暫列第3。

第2回合先聲奪人的是世界業餘女子排名第74的金始泫，她在前9洞大演抓鳥秀，獲4隻小鳥、沒有柏忌，技驚四座，第10洞吞下第一次柏忌後，又在第11洞抓鳥，戰鬥力居高不下。累計獲全場最多的6隻小鳥、3次柏忌、69桿，其中2次柏忌，栽在最難纏的第16及18洞。兩回合暫以標準桿，與我國的陳宥竹並列第2。

金始泫表示，高雄球場與韓國的球場有很多類似之處，只是果嶺多彈跳、球道更窄，更不好打。「前九洞長桿不錯，但後九洞差些，整體而言，鐵桿精準，攻果嶺大都距旗位4至5碼，為推桿提供機會。」

金始泫今年2月曾代表韓國參加亞太業餘女子高球錦標賽獲第30名，並與吳秀敏、李孝松等3人出征3月的泰后盃亞太女子隊際錦標賽，獲得團體冠軍及個人第4，是南韓業餘女子高壇最炙手可熱的球星之一。金始泫與李孝松此次在女子團體賽，以295桿贏得后冠。我國由林潔恩、謝秉樺代表參加團體賽，以312桿獲第5名。2至4名依序為澳洲301桿、印尼303桿、泰國311桿。

印尼的尤科前15洞抓2隻小鳥、沒有柏忌，直到第16洞吞下全場唯一的柏忌才破功，最終71桿繳卡，兩天低於標準桿1桿，擠下陳宥竹暫居女子組第1。

尤科是今年印尼業餘高球錦標賽女子冠軍，父親日本人，母親印尼人，從小在印尼長大，今年亞太女子業餘高球錦標賽曾獲第37名，泰后盃個人排名第27。

首輪70桿領先的陳宥竹，次輪依舊穩紮穩打，一直保持優勢，卻在第15至第17洞遭遇亂流，連吞3次柏忌，以74桿繳卡，與紅字擦身而過，兩回合以1桿之差，暫讓出領先寶座，屈居第2。紐西蘭的Amy Im 72桿，兩回合高於標準桿1桿，暫列第4。

共62人（男32、女30）闖進11及12日的3、4回合決賽，晉級線是男子+14、女子+16桿。

吳丞軒。（高協提供）

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