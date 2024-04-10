金恩盃》謝淑薇雙打搭檔賽前臨時換人 台灣隊教練解釋原因

楊亞依和謝淑薇聯手出擊。（四維體育推廣教育基金會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2024金恩盃女子團體網球亞大區第一級賽事今天進行第2日賽程，台灣隊以0：3不敵南韓。女雙世界球后謝淑薇在第3點上陣，原本應搭檔葛藍喬安娜出擊，最後卻臨時由剛打完第2點單打的楊亞依上陣，讓她一日雙戰疲於奔命，台灣隊教練何智仁賽後說明原因。

謝淑薇女雙臨時更換搭檔，教練何智仁解釋，本來設定好就是由葛藍喬安娜或梁恩碩擔任第3點，不過因為梁恩碩單打打完之後，身體有些狀況，今天不太適合再上場。葛藍喬安娜是熱身時就反應有舊傷的手腕有點不舒服，下午和謝淑薇練完球後，手腕疼痛感加劇，當下跟謝淑薇和教練討論換人事宜。

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何智仁提到，考量接下來還有3場比賽，加上這場女雙已無關勝負，不希望增加選手太多負擔，所以才會更改名單，「恩碩後面還有單打賽事，葛藍也要看看狀況能否繼續打，當下詢問過亞依和恩碩，只是恩碩身體的狀況也不太好，所以後來才排亞依下去。」

何智仁表示，因為楊亞依是單打選手，謝淑薇相對需要磨合及帶領等等相較辛苦，不過，何智仁也大讚謝淑薇真的是非常有水準的選手，「剛剛看她在場上打球的狀況，覺得她調整過後的狀況真的非常好。」

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