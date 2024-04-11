MLB》花3.8億簽來的315轟重砲還不能用 紐媒批：誰叫你買瑕疵品

馬丁尼茲。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕生涯累積315轟的36歲重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）休季在自由市場苦苦等候，終於到開季前不到一個禮拜，才和大都會簽下1年1200萬美元（約新台幣3.8億）合約。不過他開季至今仍未上陣，就有紐媒直言，「誰叫你買了瑕疵品？」

根據紐媒《SNY》報導，大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）透露，馬丁尼茲因下背部緊繃的問題，昨天已接受可體松注射治療。然而這將讓他會有3至5天的時間無法揮棒，也導致他整個復健與回歸時間都再度延遲。

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馬丁尼茲過去就曾有下背部緊繃的傷病史，去年開季他在道奇也遭遇相同問題，最後缺席15場比賽。「據他描述，去年他經過6天休息後才能開始揮棒。」門多薩表示，「我們接下來會觀察他對治療的反應如何，但關於揮棒時機和打擊機制的問題，他自認感覺很棒，所以我不擔心。」

少了一名重砲手的大都會，目前戰績僅有4勝7敗，在國聯中區倒數第4，僅次1勝11敗的馬林魚。對此紐約電台《WFAN》節目主持人、前NFL紐約巨人明星跑衛巴伯（Tiki Barber）就直言，「我早就說過了，你們簽了一個受傷的球員。我之前在談大都會的時候就說過這些，誰叫你要買瑕疵品，現在你們知道了吧？」

馬丁尼茲在去年球季加盟道奇表現精彩，僅113場出賽就敲出33轟、103分打點，攻擊指數0.893創2019年後新高。不過如果他繼續因傷缺陣，大都會的戰績恐怕將一蹶不振，以富豪老闆寇恩（Steve Cohen）想進季後賽的心願來看，恐怕很難實現。

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