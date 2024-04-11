羽球》日本傳奇女雙謝幕？ 廣田彩花爆震撼彈：可能不再參加國際賽

日本女雙福島由紀／廣田彩花。（取自推特）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本女雙福島由紀／廣田彩花在亞錦賽一輪遊淘汰，確定無緣巴黎奧運，一直帶傷奮戰的廣田彩花還驚爆震撼彈，表示可能不會再參加國際賽了。

廣田彩花在去年12月征戰印度西德莫迪羽球國際賽時，遭遇左膝前十字韌帶撕裂，這是廣田第二度遇上嚴重膝傷，但廣田彩花決定不動刀，而是進行保守治療，為奧運門票做最後一搏。

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如今巴黎奧運夢碎，廣田彩花吐心聲表示：「當時沒有接受手術，我們拚到了最後一站比賽，也在最後一場比賽拚到了最後一刻，所以我不後悔當初的選擇。」

「結束的一刻覺得很感觸，想到那麼多人的支持，一路走到現在的一幕幕場景，就忍不住要流淚。」廣田彩花如此說道，而身旁的福島由紀早已止不住淚水。

雖然淚水在打轉，福島由紀仍笑著說道：「雖然是很感觸，但還是想保持好的形象，所以在離場時告訴自己要微笑，笑著離開。」

隨著無緣奧運，廣田彩花接下來可能會動刀治療，「現在還不知道具體會什麼時候做手術，但應該是時候了。」

廣田彩花更語出驚人表示：「可能不會再參加國際賽了。」如此一來，昨日可能就是「福廣組合」的國際賽謝幕戰，未來將成絕響。

日本「福廣組合」曾高居女雙世界排名第一，在賽場上戰功彪炳，3度奪下世錦賽銀牌，在亞錦賽拿下2金、2銅，絕對是羽壇史上傳奇女雙之一。

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