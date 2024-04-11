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金恩盃》楊亞依首度搭配謝淑薇曝她的暖心舉動 台灣隊今戰印度拚開胡

2024/04/11 06:58

女雙世界球后謝淑薇（左）和楊亞依（右）的新搭檔無緣取勝。（四維體育推廣教育基金會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊在金恩盃亞大一級賽事前兩日分別不敵中國、南韓，吞下2連敗，今天迎戰印度，得全力搶勝。昨和南韓一戰臨危受命上陣的楊亞依，提到和謝淑薇搭檔過程，她表示，對方都會鼓勵她，要她別緊張。

台灣昨天單打由梁恩碩打頭陣，苦戰3盤後落敗，賽後她說：「狀況沒有很好，就一直努力調整，節奏又一直被打亂，所以真的很難打做出更好的應變措施。」

台灣隊教練何智仁倒認為，梁恩碩其實都打得不錯，也很有壓制力，還有因為場地剛整理過，球不會亂彈，幾乎都能在開賽取得領先，只是後面對手找回專注度，習慣球路後也打順了，反觀梁恩碩後面變得比較保守，成為兩人勝負的分水嶺。

此外，何智仁無奈表示，當時比賽的球僮似乎沒有那麼熟悉網球，不知道到底什麼時候該丟球，什麼時候不該丟球，其實對球員發球節奏都會有影響。

第2點單打的楊亞依則是遭經驗豐富的張修貞壓制，最終0：6、1：6落敗。何智仁表示，楊亞依在1月澳網時有擠壓到手腕，一路休息到3月初才恢復比賽，現在雖然傷勢都已經好了，但有好一陣子都沒有碰球，對比賽的感覺、專注力、分析對手去執行的能力都不如過往。

由於楊亞依現在單打排名比較前面，這兩場不管是鄭欽文、張修貞，都是金恩盃強度很高的對手，「張修貞今天狀況也非常好，只要一拉開就會很敢出手，昨天、今天對她來說都很不容易，但我們會盡量在短時間內努力去幫選手調整。」

第3點雙打由謝淑薇領銜出戰，這也是她金恩盃首戰，原本她預計和台英混血好手葛藍喬安娜搭檔，不過兩人練完球後，葛藍因為手腕舊傷不適，臨時改由才剛打完的楊亞依上陣，可惜最後仍以直落二吞敗。

臨時披掛上陣，但和世界球后一起搭配仍讓楊亞依相當開心也很榮幸，她坦言，這兩天自己單打的狀況都沒有很好，兩人也沒有多餘時間可以練習，所以剛開始上去真的很緊張，但謝淑薇都會跟她說「別緊張！上去輕鬆打，我們開心打就好了」，讓她在歷經這兩天單打失利後，首次在場上露出笑容。

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