MLB》大谷翔平快腿不敵柯瑞亞雷射肩美技！ 道奇1分飲恨雙城

大谷翔平被柯瑞亞的轉傳助殺在本壘。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與雙城一戰，大谷翔平雖敲安且單場兩度上壘，不過在關鍵追分時刻他卻遭到柯瑞亞（Carlos Correa）92.2英哩的美技轉傳於本壘出局，終場道奇以2：3不敵雙城。

道奇首局就發起攻勢，貝茲（Mookie Betts）率先敲安上壘，大谷翔平選到四壞保送，佛里曼（Freddie Freeman）敲出飛球出局後，赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲出二壘安打先馳得點，下個半局雙城朱利恩（Edouard Julien）夯出一發陽春砲追平比數。3局下半巴克斯頓（Byron Buxton）靠著適時安打敲回朱利恩，雙城以2：1超前。

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4上馬恩西（Max Muncy）回敬雙城一發陽春砲將比數追平，5下朱利恩夯出單場第二發陽春砲將比數再度超前為3：2領先。

關鍵7局，大谷翔平透過野手選擇上壘形成2出局，佛里曼敲出一支右外野方向二壘安打，大谷翔平一路拔腿狂奔跑回本壘得分，不過在經過重播輔助判決後，確定柯瑞亞的轉傳比大谷翔平的腿先到形成最後一個出局數，道奇最終就以1分差不敵雙城。

原本是游擊手的柯瑞亞在佛里曼擊球後便衝往右外野方向，根據《Statcast》數據顯示，柯瑞亞在離本壘板149英呎的地方接到球後傳向本壘，該球以92.2英哩的速度傳出，是自2015年《Statcast》系統啟用以來雙城內野手史上第二快的助殺，該紀錄第一名正是他自己在2022年傳出的93.5英哩助殺。

柯瑞亞賽後談話也解釋為何該球會是由他來衝往右外野進行轉傳，「如果朱利恩的臂力更好的話，那我會讓他丟這球，我是這樣跟他說的。」數據顯示，柯瑞亞去年賽季最快的傳球速度為91.7英哩，反觀朱利恩僅82.5英哩。朱利恩道：「這很瘋狂是吧？從外野，他直直地把球丟過去對吧？他大概有整個大聯盟游擊手當中最強的臂力。」

此役大谷翔平3打數1安打選到1次四壞保送，打擊率維持在3成33，上壘率上升到3成77。

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