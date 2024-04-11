MLB》對決老東家水手繳6局9K好投 菊池雄星本季首勝還要再等等

藍鳥日籍左投菊池雄星。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥日籍左投菊池雄星今天面對老東家水手，繳出6局9K失1分的好投，可惜球隊僅靠著小葛雷諾的陽春砲得分，水手10局上灌進5分大局，終場在延長賽以6：1贏球，中止近期的3連敗，菊池本季先發3場仍無緣首勝。

菊池雄星今天先發面對老東家水手大展K功，前3局就飆出7次三振，但在第3局出現亂流，被克勞佛（J.P. Crawford）敲出安打失1分，菊池今天主投6局用89球，只被敲出3安失1分，另有2次保送，9次三振寫下本季個人新高，以敗投候選人退場。

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26歲水手右投吉爾伯特（Logan Gilbert）前6局有效壓制藍鳥打線，僅被敲出兩支安打力保不失分，藍鳥直到7局上才突破他的封鎖，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）擊出459英呎的超大號陽春彈，擊球初速高達114.3英哩，助隊扳平戰局。吉爾伯特此役繳出7.2局8K失1分的優質先發。

兩隊鏖戰到延長賽第10局才分出勝負，水手10局上狂灌5分，包括羅里（Cal Raleigh）的致勝2分砲，終場就以6：1擊退藍鳥。

小葛雷諾。（法新社）

Vladimir Guerrero Jr. crushed this ball 459 feet! pic.twitter.com/kZNj0mhmZ2 — MLB （@MLB） April 10, 2024

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