晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷飆速10.89秒跑3壘包仍被阻殺 道奇主帥談關鍵跑壘

2024/04/11 08:12

大谷翔平展現超狂跑速，從一壘跑回本壘僅花了10.89秒，可惜仍被阻殺在本壘之前。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流大谷翔平今對戰雙城維持火燙手感，連續7場敲安，距離日美通算千安只差2支。大谷原本也有機會幫助球隊跑回追平分，但卻被柯瑞亞（Carlos Correa）美技阻殺，道奇終場也以2：3輸球。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪時表示，因為跑者是大谷，所以才會讓他拚拚看。

大谷翔平7局上靠著野手選擇上壘，下一棒佛里曼（Freddie Freeman）敲出一支右外野方向二壘安打，大谷從一壘奔回本壘得分，球也已經剛好傳到本壘完成阻殺，但主審起初是判安全上壘，雙城此時提出挑戰，經過重播輔助判決後，柯瑞亞的轉傳比大谷翔平的腳先到，雙城挑戰成功，道奇也無緣拿下追平分。大谷翔平展現超狂跑速，據《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）指出，大谷從一壘跑回本壘僅花了10.89秒。

對於大谷的關鍵跑壘，總教練羅伯斯表示，如果跑者不是大谷的話，應該會讓他停在三壘，但大谷的速度很驚人，這是一個很棒的較量，考慮到他的腳程和當時是兩人出局的情況，所以才會開綠燈。三壘指導教練艾伯（Dino Ebel）也認為讓大谷跑回本壘是正確的選擇。

大谷翔平展現超狂跑速，從一壘跑回本壘僅花了10.89秒，可惜仍被阻殺在本壘之前。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。