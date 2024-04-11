MLB》大谷飆速10.89秒跑3壘包仍被阻殺 道奇主帥談關鍵跑壘

大谷翔平展現超狂跑速，從一壘跑回本壘僅花了10.89秒，可惜仍被阻殺在本壘之前。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流大谷翔平今對戰雙城維持火燙手感，連續7場敲安，距離日美通算千安只差2支。大谷原本也有機會幫助球隊跑回追平分，但卻被柯瑞亞（Carlos Correa）美技阻殺，道奇終場也以2：3輸球。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪時表示，因為跑者是大谷，所以才會讓他拚拚看。

大谷翔平7局上靠著野手選擇上壘，下一棒佛里曼（Freddie Freeman）敲出一支右外野方向二壘安打，大谷從一壘奔回本壘得分，球也已經剛好傳到本壘完成阻殺，但主審起初是判安全上壘，雙城此時提出挑戰，經過重播輔助判決後，柯瑞亞的轉傳比大谷翔平的腳先到，雙城挑戰成功，道奇也無緣拿下追平分。大谷翔平展現超狂跑速，據《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）指出，大谷從一壘跑回本壘僅花了10.89秒。

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對於大谷的關鍵跑壘，總教練羅伯斯表示，如果跑者不是大谷的話，應該會讓他停在三壘，但大谷的速度很驚人，這是一個很棒的較量，考慮到他的腳程和當時是兩人出局的情況，所以才會開綠燈。三壘指導教練艾伯（Dino Ebel）也認為讓大谷跑回本壘是正確的選擇。

大谷翔平展現超狂跑速，從一壘跑回本壘僅花了10.89秒，可惜仍被阻殺在本壘之前。（今日美國）

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