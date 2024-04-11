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MLB》「很難想像」 道奇主帥對史詩MVP連線好有信心

2024/04/11 08:12

大谷翔平（中）、佛里曼（右）與貝茲（左）。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本賽季道奇網羅大谷翔平組成前3棒MVP連線，幫助道奇打出10勝5敗開季，總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪時分享對這3人的看法。

道奇從春訓起就始終維持著貝茲（Mookie Betts）、大谷翔平、佛里曼（Freddie Freeman）的打前3棒的排法，其中開季最火燙的就是貝茲，他在3月繳出4轟，打擊率5成的恐怖表現，4月表現略微冷卻，但整季仍有3成64打擊率，1.234攻擊指數。

大谷翔平雖然開季表現不如貝茲，但到4月手感加溫，目前仍有3成33打擊率，1.012的攻擊指數。而佛里曼雖然自認揮棒狀態不佳，但他目前的打擊率也在3成33，攻擊指數0.892。

儘管3人可能不會全部都保持火燙，但很難看到他們同時都陷入低潮。羅伯斯表示，「我認為這是正確看待他們的方式。很明顯貝茲開季超火燙，翔平近期棒子著火，而佛里曼則始終保持穩定，但他會在某個時間點爆發，他總是這樣。」

本賽季15場比賽，尚未出現3人都沒有敲安的狀態，羅伯斯認為這個狀況應該會持續一陣子：「因為這些傢伙...打者總是會敲出安打。而你談論的是一場比賽大概有15打席，13或15打席。很難想像他們15打數0安打。」

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