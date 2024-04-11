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NBA》綠衫軍4年1.35億續約哈勒戴！ 寫比肩詹姆斯、柯瑞驚人紀錄

2024/04/11 08:39

哈勒戴獲得綠衫軍4年續約。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕綠衫軍塞爾提克在本季打出聯盟最佳戰績，今天球隊選擇以4年1.35億美元（約新台幣43.4億）續約陣中後場大將哈勒戴（Jrue Holiday）。

根據《ESPN》「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導透露，哈勒戴的經紀人表示他拒絕執行下個賽季3730萬美元的球員選項，與塞爾提克簽下長期合約，雙方將有望合作到2027-28賽季。

文中指出，哈勒戴此舉為塞爾提克下個賽季省下數百萬美元的薪資空間，有機會讓塞爾提克維持住塔圖姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）、波辛傑斯（Kristaps Porzingis）與懷特（Derrick White）等核心成員。

哈勒戴在簽下本張合約後，成為自詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、霍福德（Al Horford）後，第4位在33歲後簽下破億美元延長合約的球員。

哈勒戴本賽季在加盟星光熠熠的塞爾提克後，因為出手次數被稀釋導致平均得分有所下滑，然而他的三分命中率卻提升到生涯最高的43%，包含高達62%的底角三分命中率，這是近25年以來至少50次出手的史上最高數據。

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