MiLB》張弘稜本季初登板 對老虎1A主投3.2局僅失1分無關勝敗

張弘稜。（取自Pirates Prospects）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜1A的旅美好手張弘稜，新賽季首戰面對老虎1A掛帥先發，主投3.2局僅失1分無關勝敗，而本場雙方上演投手戰，最終老虎1A以2：1擊敗海盜1A。

張弘稜開局雖被敲出1支安打，但仍順利解決該半局，2局下半首名打者Brett Callahan鎖定第1球擊出右半邊方向的安打，企圖盜往二壘時被捕手阿佛索（Omar Alfonzo）阻殺成功，不過張弘稜面對下一名打者克魯茲（Jose De La Cruz）控球稍微偏差投出保送上壘，但他隨即穩定局面，連續解決2名打者成功結束該半局，3局下半還上演3上3下送出1K。

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比賽來到4局下半，在順利解決首名打者後，面對下一棒的山塔那（Cristian Santana）耗費7顆球投出四壞球保送，並靠著Brett Callahan的犧牲觸擊將跑者送上得點圈，緊接著克魯茲相中內角81.8英里（約131.6公里）的變速球掃出左外野平飛安打，將二壘上的山塔那送回本壘得分，而在失掉這一分後被教練換下場休息，也結束了張弘稜今天的工作。

張弘稜本場主投3.2局被敲出3支安打失掉1分，投出3次三振以及2次保送，最快球速為94.8英里（約152.6公里）無關勝敗。

Two strikeouts in two scoreless frames for Hung-Leng Chang! pic.twitter.com/Ynhm153AOX — Bradenton Marauders （@The_Marauders） April 10, 2024

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