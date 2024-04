MiLB》張弘稜本季初登板 對老虎1A主投3.2局僅失1分無關勝敗

張弘稜。(取自Pirates Prospects)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕效力海盜1A的旅美好手張弘稜,新賽季首戰面對老虎1A掛帥先發,主投3.2局僅失1分無關勝敗,而本場雙方上演投手戰,最終老虎1A以2:1擊敗海盜1A。

張弘稜開局雖被敲出1支安打,但仍順利解決該半局,2局下半首名打者Brett Callahan鎖定第1球擊出右半邊方向的安打,企圖盜往二壘時被捕手阿佛索(Omar Alfonzo)阻殺成功,不過張弘稜面對下一名打者克魯茲(Jose De La Cruz)控球稍微偏差投出保送上壘,但他隨即穩定局面,連續解決2名打者成功結束該半局,3局下半還上演3上3下送出1K。

比賽來到4局下半,在順利解決首名打者後,面對下一棒的山塔那(Cristian Santana)耗費7顆球投出四壞球保送,並靠著Brett Callahan的犧牲觸擊將跑者送上得點圈,緊接著克魯茲相中內角81.8英里(約131.6公里)的變速球掃出左外野平飛安打,將二壘上的山塔那送回本壘得分,而在失掉這一分後被教練換下場休息,也結束了張弘稜今天的工作。

張弘稜本場主投3.2局被敲出3支安打失掉1分,投出3次三振以及2次保送,最快球速為94.8英里(約152.6公里)無關勝敗。

Two strikeouts in two scoreless frames for Hung-Leng Chang! pic.twitter.com/Ynhm153AOX