MiLB》李灝宇雙安1打點加碼盜壘成功 鄭宗哲手感回溫開選球眼獲3保送

李灝宇。（資料照，取自老虎2A官方推特）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎2A的台灣怪力男李灝宇開季狀況絕好調，今天對戰大都會2A繳出單場雙安、1打點和1盜的好成績，連4場敲安，打擊率升至0.350。

李灝宇今天擔任第2棒二壘手，首局首打席敲出投手丘前滾地球遭刺殺，4局下第2打席敲出場地規則的中外野二壘安打，並靠著隊友的安打跑回追平分，李灝宇第5局在二壘有人適時擊出左外野滾地安打，打回追平分，以3：3扳平戰局，他隨後也盜上二壘，本季第3盜出爐，8局下最後打席遭到三振，老虎2A終場以3：4不敵大都會2A。總計李灝宇4打數2安打，進帳1分打點，另有1次盜壘成功和1次三振，打擊率從0.313升至0.350，OPS高達0.900。

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在海盜2A一同奮鬥的陳柏毓和鄭宗哲今天同時出賽，陳柏毓對戰國民2A先發表現不理想，主投3.1局挨了一發2分砲，被敲5安失5分，其中4分為自責分，另有2次保送和1次三振，防禦率漲至10.80，目前2A首勝尚未開胡。

鄭宗哲擔任先發第2棒守游擊，手感逐漸回溫，連續兩場敲安，2打數1安打，並大展選球眼獲得3次保送，還有1次盜壘成功，打擊率升至0.182，但守備方面卻出現2次失誤，海盜2A終場以9：8險勝國民2A。

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