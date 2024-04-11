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MLB》席斯6局好投收轉隊首勝 教士全場12安外帶2轟擊潰小熊

2024/04/11 10:21

教士先發投手席斯6局好投壓制小熊打線，拿下轉隊後的首勝。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士與小熊3連戰的最後一場比賽，教士打線全場打出12支安打，包含柯朗沃斯（Jake Cronenworth）與普洛法（Jurickson Profar）在6局下半各轟1發兩分砲在內，再加上先發投手席斯（Dylan Cease）6局好投，終場以10：2擊潰小熊，以2勝1敗拿下系列賽勝利。

教士在2局下半率先發動攻勢，靠著連續3支一壘安打以及野手選擇打下2分先馳得點，小熊則在4局上半給予回應，在2出局後，莫雷爾（Christopher Morel）靠著金河成的失誤上到一壘，下一棒的布許（Michael Busch）咬中紅中滑球一棒轟向右外野大牆，本季第2發全壘打即為追平比數的兩分砲。

不過教士也不是省油的燈，前3棒依序擊出一壘、二壘與三壘安打，並在三壘有人的情況下坎普沙諾（Luis Campusano）擊出軟弱滾地球送回跑者，這個半局再度拿下2分。

教士的攻勢並未就此結束，6局下半首名打者柯朗沃斯敲出右外野的陽春砲，下一棒的馬查多（Manny Machado）緊隨其後擊出安打上壘，接著普洛法咬中內角高速球，轟出右外野方向的兩分打點全壘打，靠著單局兩轟拿下3分，且在7局下和8局下，教士打線又靠著3支安打與4次四死球再拿下3分，最終也成功守成拿下勝利。

教士先發投手席斯主投6局僅被敲出2支安打失掉2分（皆為非自責分），並送出7次三振以及2次保送，並靠著打線幫忙拿下本季也是轉隊後的首勝。

另外本場有3名亞洲好手同場較勁，效力教士的韓籍選手金河成與日籍投手松井裕樹表現相當優異，前者4打數繳出雙安表現，後者在7局上登板中繼1局無失分，而在小熊的日籍好手鈴木誠也本場4打席苦吞3K。

金河成本場繳出4打數2安打。（美聯社）

松井裕樹本場中繼1局無失分。（今日美國）

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