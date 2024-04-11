晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》金鶯頭號大物初登場苦吞2K無安打 球隊依舊大逆轉紅襪

2024/04/11 10:07

哈勒戴今天苦吞2K沒有安打，進帳生涯首打點。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯眾所矚目的頭號大物哈勒戴（Jackson Holliday）在今天迎來初登場，先發擔任9棒二壘手的他不僅沒有安打還苦吞2K，守備上更發生一次判斷瑕疵，但金鶯在本場比賽後段大逆轉紅襪，終場以7：5贏球。

哈勒戴是7屆明星外野手M.哈勒戴（Matt Holliday）之子，他在今年各大新秀榜單都名列前茅，本季從3A出發，僅10場出賽就繳出3成33打擊率，1.077的攻擊指數，在昨天金鶯便選擇將他叫上大聯盟，並指定讓度（DFA）32歲老將坎普（Tony Kemp）。

哈勒戴在今天擔任先發9棒二壘手，在第一個守備機會他就接獲吉田正尚的滾地球策動雙殺，不過後續在3下2出局，哈勒戴面對歐尼爾（Tyler O'Neill）一顆二壘方向高飛球，他揮手喊退其他人後，因判斷瑕疵未能順利將球接到，但由於哈勒戴沒有碰到球，因此紀錄上是支一壘安打，一壘跑者跑回來得分。

哈勒戴發生守備瑕疵。（法新社）

守備上哈勒戴有瑕疵，打擊上表現也不佳，首打席被克勞佛（Kutter Crawford）的滑球三振出局，第二打席則擊出不營養的滾地球形成野手選擇，第三打席他再次擊出不營養滾地球進帳生涯首打點，第四打席他再次吞下三振。

紅襪前5局取得5：0領先，不過金鶯打者在被克勞佛封鎖5局後痛擊紅襪牛棚投手，6、7兩局灌進7分，包含魏斯伯格（Jordan Westburg）的3分砲，將比數超前為7：5。9下金布瑞（Craig Kimbrel）登板關門飆出2K三上三下守護勝利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。