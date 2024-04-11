MLB》金鶯頭號大物初登場苦吞2K無安打 球隊依舊大逆轉紅襪

哈勒戴今天苦吞2K沒有安打，進帳生涯首打點。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯眾所矚目的頭號大物哈勒戴（Jackson Holliday）在今天迎來初登場，先發擔任9棒二壘手的他不僅沒有安打還苦吞2K，守備上更發生一次判斷瑕疵，但金鶯在本場比賽後段大逆轉紅襪，終場以7：5贏球。

哈勒戴是7屆明星外野手M.哈勒戴（Matt Holliday）之子，他在今年各大新秀榜單都名列前茅，本季從3A出發，僅10場出賽就繳出3成33打擊率，1.077的攻擊指數，在昨天金鶯便選擇將他叫上大聯盟，並指定讓度（DFA）32歲老將坎普（Tony Kemp）。

請繼續往下閱讀...

哈勒戴在今天擔任先發9棒二壘手，在第一個守備機會他就接獲吉田正尚的滾地球策動雙殺，不過後續在3下2出局，哈勒戴面對歐尼爾（Tyler O'Neill）一顆二壘方向高飛球，他揮手喊退其他人後，因判斷瑕疵未能順利將球接到，但由於哈勒戴沒有碰到球，因此紀錄上是支一壘安打，一壘跑者跑回來得分。

哈勒戴發生守備瑕疵。（法新社）

守備上哈勒戴有瑕疵，打擊上表現也不佳，首打席被克勞佛（Kutter Crawford）的滑球三振出局，第二打席則擊出不營養的滾地球形成野手選擇，第三打席他再次擊出不營養滾地球進帳生涯首打點，第四打席他再次吞下三振。

紅襪前5局取得5：0領先，不過金鶯打者在被克勞佛封鎖5局後痛擊紅襪牛棚投手，6、7兩局灌進7分，包含魏斯伯格（Jordan Westburg）的3分砲，將比數超前為7：5。9下金布瑞（Craig Kimbrel）登板關門飆出2K三上三下守護勝利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法