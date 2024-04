MLB》兄弟檔同局開轟寫罕見紀錄！ 攜手助守護者延長賽再見白襪

奈勒兄弟檔今天同局開轟,延長賽分別打進追平分與再見分。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕守護者J.奈勒(Josh Naylor)與B.奈勒(Bo Naylor)兄弟檔,在今天在與白襪一戰締造同局開轟的罕見紀錄,2人更在延長賽敲出追平分與再見分,幫助球隊以7:6擊敗白襪。

白襪前5局在西茲(Gavin Sheets)3分砲與二壘安打下以5:0領先守護者,4下J.奈勒率先開破助隊破蛋,接著B.奈勒在2出局一壘有人時,也敲出一發全壘打助隊追到3:5落後。

請繼續往下閱讀...

奈勒兄弟兩人在同局開轟,寫下自1900年以來史上第10次的罕見壯舉,而上一次的紀錄同樣也由兩人締造,是在去年的7月14日(當地時間)。

On National Siblings Day, Josh and Bo Naylor go yard in the SAME INNING pic.twitter.com/XLXro0GPFF