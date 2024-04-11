MLB》兄弟檔同局開轟寫罕見紀錄！ 攜手助守護者延長賽再見白襪

奈勒兄弟檔今天同局開轟，延長賽分別打進追平分與再見分。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕守護者J.奈勒（Josh Naylor）與B.奈勒（Bo Naylor）兄弟檔，在今天在與白襪一戰締造同局開轟的罕見紀錄，2人更在延長賽敲出追平分與再見分，幫助球隊以7：6擊敗白襪。

白襪前5局在西茲（Gavin Sheets）3分砲與二壘安打下以5：0領先守護者，4下J.奈勒率先開破助隊破蛋，接著B.奈勒在2出局一壘有人時，也敲出一發全壘打助隊追到3：5落後。

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奈勒兄弟兩人在同局開轟，寫下自1900年以來史上第10次的罕見壯舉，而上一次的紀錄同樣也由兩人締造，是在去年的7月14日（當地時間）。

On National Siblings Day, Josh and Bo Naylor go yard in the SAME INNING pic.twitter.com/XLXro0GPFF — MLB （@MLB） April 10, 2024

守護者在5、6兩局各得1分追平比數，兩隊以5：5進入延長賽。10上白襪靠著西茲的二壘安打添得1分取得6：5領先，今天西茲5打數3安打灌進5分打點。10下守護者J.奈勒率先敲出二壘安打追平比數，B.奈勒在1出局滿壘後敲出穿越二壘防區再見安打，幫助守護者以7：6逆轉白襪，系列賽以2勝1敗拿下。

Bo Naylor walks it off in Cleveland! pic.twitter.com/klTxKR1R5h — MLB （@MLB） April 11, 2024

守護者今天表現最亮眼的就是奈勒兄弟，哥哥J.奈勒4打數2安打，選到1次四壞保送，進帳2分打點跑回2分，弟弟B.奈勒4打數2安打，選到1次四壞保送，進帳3分打點跑回1分。首棒打者關（Steven Kwan）也有2安打1打點表現。

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