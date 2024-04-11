中職》桃園棒球場施工進度儀表板沒了 體育局公布左外野積水改善進度

桃園棒球場草皮生長狀況不佳，中華職棒聯盟8日到桃園棒球場現勘後，確認樂天桃猿表定4月16、17日主場賽事無法如期開打。（資料照，中職提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園棒球場草皮狀況不理想，且左外野部分區域有積水，樂天桃猿表定4月16、17日主場賽事無法如期開打，而提供球迷了解場地工程改善進度的「優化桃園樂天球場儀表板」，因網站系統設定時間到達不再呈現，桃園市體育局表示，會持續透過公開資訊讓球迷掌握進度，今（11日）也公布左外野局部積水改善進度。

體育局表示，左外野局部分區域積水，主要是因生長不佳的草皮腐爛後堵在砂層之上，導致降雨無法順利排出，當下即針對該區域進行鑽孔，發現雨水有浸濕草皮，但草皮以下的砂層仍是乾燥，另經檢測下方排水系統也無問題，因此確認是施工廠商未移除腐草，是施作程序上的瑕疵。

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體育局表示，9日已開挖積水區域並挖除表面腐草及排水砂層，10日完成挖除與清運作業，進行砂層調整作業，今天將持續進行砂層調整作業；另預計用來補植的草皮已在彰化栽植近半年，移鋪到桃園棒球場後還需時間讓根部抓緊砂土生長，才能確保比賽時球員的安全。

體育局表示，後續將經中職聯盟確認符合比賽標準後再予啟用，一定會確保品質符合中職的專業判斷，才能夠完成驗收。

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